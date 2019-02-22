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08:23 (мск), источник: Известия

Названы последствия отказа от обеденного перерыва

Отказ от обеденного перерыва грозит негативными последствиями для здоровья, нарушением сна, пищеварения и расстройства внимательности, пишет The Guardian со ссылкой на экспертов.

Источник: AP 2019

Они отмечают, что тот, кто хоть немного отрывается от работы, более продуктивен, менее подвержен стрессу и реже переживает эмоциональное выгорание.

Кроме того, отдых хотя бы в несколько минут каждые полчаса снижает риск появления боли в плечах и шее.

Исследования показали, что отрыв от работы на обед важен именно приемом пищи. Так, например, те, кто предпочитает «отдыхать» в соцсетях, так и не восстанавливают силы.

Кроме того, систематический пропуск обеда может вызвать тяжелые заболевания желудка.

А быстрый перекус увеличивает шансы развития гастрита, язвы, диабета, ожирения и инфаркта.

«Обеденный перерыв — одно из составляющих здорового питания. Завтрак тоже немаловажен, он позволяет нам сохранить энергию до обеда. То есть если мы в 8:00 даже съедаем долгие углеводы, которые усваиваются 4−6 часов, в 14:00 энергии у нас уже нет. Поэтому необходимо иметь полноценный обед, чтобы также не переедать на ужин», — цитирует врача-эндокринолога Вадима Крылова News.ru.

21 февраля ученые назвали способ избежать мутаций бактерий в кишечнике, приводящих к появлению диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

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24 марта 2017© Ньюстюб
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