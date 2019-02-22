Неспящие мухи опровергают необходимость сна

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Сон считается необходимым для нормального функционирования организма. В частности, у спящего человека в мозгу протекает множество процессов, позволяющих нейронам поддерживать работоспособность. Известно, что лишение сна может вызывать проблемы с сознанием, памятью, вниманием и рефлексами.

Однако сон потенциально является очень опасным времяпрепровождением для многих животных, поскольку в таком состоянии они становятся уязвимыми для хищников, а также не могут заниматься другими необходимыми для выживания видами деятельности. Это навело ученых на мысль, что сон должен давать некие жизненно необходимые эволюционные преимущества, так как ни одного полностью лишенного сна дикого животного науке не известно.

В новой работе биологи изучали в лаборатории несколько тысяч плодовых мушек Drosophila melanogaster. Оказалось, что в их популяции наблюдается значительный разброс по времени сна: большинство особей спит от 5 до 10 часов, но около 6% самок спят меньше 72 минут, а три самых беспокойных индивида спали по 15, 14 и 4 минуты в день.

Более того, эти насекомые не проявляли признаков болезней, самки жили всего на несколько дней меньше большинства (при средней продолжительности жизни в 40—50 дней), а самцы столько же.

Авторы решили лишить отдыха обычно долго спящих мушек и поместили их во вращающуюся трубу, которая уменьшала продолжительность сна на 96%, поворачиваясь каждые 20 секунд, когда камера не регистрировала движений. Оказалось, что эти особи также вели в остальном нормальный образ жизни, заметно не пострадав от такого воздействия.