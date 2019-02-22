Пуск британских спутников OneWeb вновь отложен из-за проблем с ракетой «Союз»

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU — Компания Arianespace перенесла на неопределенный срок запуск российской ракеты «Союз» с британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщил исполнительный директор компании Стефан Исраэль.

«Arianespace отложила вывод ракеты “Союз” с полезной нагрузкой на стартовый стол. Решение было принято после успешного запуска ракеты Союз» с космодрома Байконур, но с ненормальным поведением ее третьей ступени. Дата запуска будет объявлена в ближайшее время, — написал Исраэль в твиттер.

В свою очередь, глава компании OneWeb Грег Уайлер сообщил, что старт перенесен минимум на сутки.

«Старт сдвигается как минимум на один день. Рад, что запуск Egyptsat-A был успешным, но нужно изучить больше данных, прежде чем продолжить работу», — написал Уайлер также в твиттере.

Запуск со сбоем, но без потерь

В четверг вечером с космодрома Байконур была запущена ракета «Союз» со спутником связи Egyptsat-A. Как сообщал «Роскосмос», спутник был выведен на целевую орбиту, его системы работают штатно и после программы летных испытаний космический аппарат будет передан на управление египетской стороне. Спутник Egyptsat-A создан ракетно-космической корпорацией «Энергия» в интересах правительства Египта. Космический аппарат предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением.

Между тем, в СМИ накануне появилась информация, что в работе двигателя третьей ступени «Союза» возникли проблемы, в результате чего аппарат отклонился на 60 км от заданной траектории, однако разгонный блок «Фрегат» смог своими двигателями компенсировать отклонение.

В настоящее время на космодроме Куру продолжается подготовка к запуску такого же «Союза» с шестью спутниками британской компании OneWeb. Ранее сообщалось, что первые спутники будут запущены 26 февраля. Запуск планировался на 19 февраля, однако был перенесён из-за отверстия в одном из трубопроводов разгонного блока «Фрегат».

На космодром были направлены специалисты НПО имени Лавочкина, изготовившего разгонный блок «Фрегат». После устранения отверстия была проведена проверка разгонного блока.

Проект OneWeb

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

В 2015 году Россия подписала контракт на запуски ракет «Союз» со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру, 17 из них — с российских площадок.

Осенью 2018 года газета «Коммерсантъ» сообщила, что программа OneWeb вызывает опасения у ФСБ РФ. По данным издания, в конце октября представитель службы заявил об отсутствии гарантий, «что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам РФ».