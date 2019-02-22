В «Юнармии» назвали домыслами СМИ сообщения об обучении школьников задержанию митингующих

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Свердловское региональное отделение всероссийского общественного движения «Юнармия» назвало «перевернутыми в выгодном ракурсе» сообщения СМИ о том, что сотрудники военной полиции в Екатеринбурге учили школьников задержанию митингующих во время мероприятий в военной комендатуре. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в региональном штабе движения.

Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что школьникам в военной комендатуре Екатеринбургского гарнизона продемонстрировали сцены разгона несанкционированного митинга и задержаний его организаторов.

«Обидно, что ряд СМИ вырвал из контекста отдельные фразы, перевернув всю суть мероприятия в выгодном для них ракурсе. Было проведено мероприятие принятия клятвы юнармейцами. Одно из мероприятий по соглашению проводилось совместно с военной полицией, где демонстрировался их опыт работы, как они проводят тренировочные мероприятия, тем самым проводилась профориентация среди школьников. Интерпретация, которая вышла к фотографиям — это уже домыслы журналистов», — сказали в свердловском штабе движения.

В пресс-службе Центрального военного округа ТАСС пояснили, что в комендатуре был проведен День открытых дверей для юнармейцев.