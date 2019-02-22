Российский фотограф показал завораживающие зимние пейзажи с высоты птичьего полета
Необычный взгляд на мир.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Необычный взгляд на мир.
33-летний фотограф из Челябинска Максим Тарасов уже несколько лет занимается аэросъемкой. В 2015 году он приобрел беспилотник и открыл для себя совершенно новый мир.
По словам фотографа, аэросъемка в России — дело непростое.
В каждый сезон он снимает российские пейзажи с высоты птичьего полета. И кадры, на которых показаны знакомые места с необычного ракурса, завораживают.