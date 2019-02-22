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11:53 (мск), источник: Mail.ru Новости

Российский фотограф показал завораживающие зимние пейзажи с высоты птичьего полета

Необычный взгляд на мир.

33-летний фотограф из Челябинска Максим Тарасов уже несколько лет занимается аэросъемкой. В 2015 году он приобрел беспилотник и открыл для себя совершенно новый мир.

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По словам фотографа, аэросъемка в России — дело непростое. Во-первых, беспилотникам разрешено летать не везде, а во-вторых, при минусовых температурах оборудование перестает работать. Но Максим справляется с этими проблемами.

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В каждый сезон он снимает российские пейзажи с высоты птичьего полета. И кадры, на которых показаны знакомые места с необычного ракурса, завораживают.

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