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11:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Эмили Ратаковски назвала Украину Россией и прослыла тупой

Американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски попала на обложку украинской версии журнала Harper’s Bazaar и по ошибке назвала ее российской. Фотографией она поделилась в своем Instagram.

Источник: AFP 2019

В аккаунте Ратаковски появилась серия из двух обложек: украинской и японской. «Harper’s Bazaar Russia и Harpers Bazaar Japan!» — объявила модель в описании к посту и поблагодарила команду издания.

Украинских подписчиков возмутило поведение модели.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Грустно, что Эмили не знает, что снялась для украинской обложки, а не российской. Украина — не Россия, Эмили!» — негодовали они.

«Как можно не знать, для кого ты снимаешься… Фотографии прекрасны, но это очень печально и глупо», — стыдили девушку их соотечественники.

«Да не обижайтесь на нее, она просто туповата», — гласит еще один комментарий на украинском языке.

Однако российских комментаторов порадовала оплошность Ратаковски.

«Эмили что-то знает из того, чего не знаем мы? Она заглянула в будущее и увидела, что Украина — российская? Круто. Всем привет из России», — шутили они.

«Даже Эмили не знает о существовании Украины», — глумились другие.

Тем не менее, публикация Эмили Ратаковски собрала 366 тысяч лайков.

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