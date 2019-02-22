Эмили Ратаковски назвала Украину Россией и прослыла тупой
Американская
Американская
В аккаунте Ратаковски появилась серия из двух обложек: украинской и японской. «Harper’s Bazaar Russia и Harpers Bazaar Japan!» — объявила модель в описании к посту и поблагодарила команду издания.
Украинских подписчиков возмутило поведение модели.
«Грустно, что Эмили не знает, что снялась для украинской обложки, а не российской. Украина — не Россия, Эмили!» — негодовали они.
«Да не обижайтесь на нее, она просто туповата», — гласит еще один комментарий на украинском языке.
Однако российских комментаторов порадовала оплошность Ратаковски.
«Даже Эмили не знает о существовании Украины», — глумились другие.
Тем не менее, публикация Эмили Ратаковски собрала 366 тысяч лайков.