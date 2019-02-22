Первый частный луноход: как выглядит путь из Израиля на Луну
Почему «Берешит» будет лететь на Луну так долго и как выглядит Тора, отправленная в космос — в видео Русской службы
Почему «Берешит» будет лететь на Луну так долго и как выглядит Тора, отправленная в космос — в видео Русской службы
В космос был успешно запущен первый частный лунный аппарат — израильский «Берешит». Это самый маленький луноход из всех,
Бюджет разработки лунного аппарата составил 100 млн долларов — это значительно меньше, чем у других миссий. Но лететь до места посадки он будет дольше всех: вместо 2−3 дней его путь займет 2 месяца.
Проект разработал некоммерческий стартап SpaceIL при поддержке специалистов «Аэрокосмической промышленности Израиля» (IAI). Профинансировали работу частные инвесторы.
Создатели миссии также хотели вдохновить израильских детей и привлечь их к изучению точных наук. «Сейчас все дети мечтают стать блогерами. Мы хотим, чтобы они мечтали стать учеными», — рассказал в интервью