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13:55 (мск), источник: BBC News Русская служба

Первый частный луноход: как выглядит путь из Израиля на Луну

Почему «Берешит» будет лететь на Луну так долго и как выглядит Тора, отправленная в космос — в видео Русской службы Би-би-си.

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В космос был успешно запущен первый частный лунный аппарат — израильский «Берешит». Это самый маленький луноход из всех, когда-либо садившихся на Луну: по размеру он чуть больше стиральной машины — 1,5 м в диаметре и весом 600 килограммов.

Бюджет разработки лунного аппарата составил 100 млн долларов — это значительно меньше, чем у других миссий. Но лететь до места посадки он будет дольше всех: вместо 2−3 дней его путь займет 2 месяца.

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Проект разработал некоммерческий стартап SpaceIL при поддержке специалистов «Аэрокосмической промышленности Израиля» (IAI). Профинансировали работу частные инвесторы.

Создатели миссии также хотели вдохновить израильских детей и привлечь их к изучению точных наук. «Сейчас все дети мечтают стать блогерами. Мы хотим, чтобы они мечтали стать учеными», — рассказал в интервью Би-би-си Йонатан Вайнтроб, сооснователь SpaceIL.

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