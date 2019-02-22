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14:02 (мск), источник: Чердак

ГМ-дети Хэ Цзянькуя могут оказаться «искусственно одаренными»

Ученые связали ген, который отредактировал в своих экспериментах китайский ученый, со здоровьем мозга и интеллектуальными способностями.

Источник: Reuters

В ноябре прошлого года было впервые объявлено о рождении первых генетически модифицированных детей. Мишенью редактирования стал ген CCR5: соответствующий ему белок способствует заражению лимфоцитов ВИЧ, а мутация в нем, напротив, дарит людям устойчивость к инфекции. Однако новые исследования показали, что та же мутация в CCR5 улучшает восстановление мозга после инсульта и усиливает когнитивные способности (по крайней мере, у мышей). Таким образом, устойчивость к ВИЧ может быть не единственным новым свойством ГМ-детей.

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За что только не критиковали Хэ Цзянькуя после его сообщения о генетическом редактировании детей: помимо этических вопросов, научное сообщество возмутилось неаккуратной подготовкой к экспериментам, неточностью манипуляций с генами и возможностью непредвиденных последствий. Статьи китайского ученого не приняли к публикации, самого его держат под арестом, его потенциальных коллег из других стран проверяют на причастность к экспериментам, но попытки осмыслить то, что он на самом деле совершил, продолжаются.

Еще в первые дни скандала ученые обратили внимание на то, что ген CCR5, который редактировал китаец, может участвовать в других процессах, кроме проникновения вирусных частиц ВИЧ в клетки человека. Например, мыши, лишенные своего аналога CCR5, хуже переносят заражение гриппом, а у людей мутацию в этом гене связывают с повышенным риском шизофрении.

Исследования CCR5 начались задолго до того, как Хэ Цзянькуй начал свои эксперименты. Например, он должен был знать о том, что еще в 2016 году нокаутные по этому гену мыши проявили лучшую способность к обучению, чем контрольная группа.

Ученые, занимавшиеся этой проблемой, обнаружили, что сигнальные пути, которые запускает CCR5, подавляют процессы, связанные с обучением и памятью, в гиппокампе животных.

Значит, если заблокировать этот белок (как делают некоторые современные лекарства от ВИЧ), пластичность нейронов в мозге повысится. И сейчас уже открылись клинические испытания, в ходе которых блокатор CCR5 планируют применять у пациентов, переживших инсульт.

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А пока на испытания только набирают пациентов, американские и израильские ученые собрали статистику по людям с естественной мутацией в CCR5 (той самой, которую пытался воссоздать Цзянькуй) и их судьбам после инсульта. Результаты их работы вышли в последнем номере Cell. Авторы статьи исследовали 446 пациентов в рамках израильского проекта TABASCO, 68 из которых оказались носителями мутации. И если в первое время после перенесенного удара все пациенты демонстрировали примерно равные когнитивные способности, то уже через год группа с мутацией обогнала контрольную по вниманию, памяти и речевой функции.

Конечно, утверждать, что Хэ Цзянькуй сотворил «генно-модифицированных интеллектуалов» — возможно, неумышленно, — было бы преждевременным. Данные, которыми мы располагаем, обрывочны и недостаточны для подобных заключений. Тем не менее, носители мутации в CCR5, которых исследовали в проекте TABASCO, отличались повышенным уровнем образования по сравнению с контрольной группой. А сами авторы работы рассказали журналу MIT Technologies о том, что в Кремниевой Долине есть интерес именно к этому гену для создания «дизайнерских» детей с высоким интеллектом.

Таким образом, сбылось сразу два плохих предчувствия: отредактированный ген оказался более многогранен, чем предполагал его редактор, а сами модифицированные дети, вероятно, получили какие-то дополнительные свойства, причем в области, в которую научное сообщество боится вторгаться сильнее всего.
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