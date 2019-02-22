Где находится пугающая деревня кукол (фото)
Вместе с ними здесь живут три десятка человек.
Вместе с ними здесь живут три десятка человек.
На юге Японии на острове Сикоку находится необычная деревня Нагоро.
Так продолжалось до начала 2000-х, когда в родную деревню вернулась художница Аяно Цукими. Женщина обнаружила, что Нагоро стала похожа на
Цукими решила вдохнуть жизнь в это место и принялась шить кукол в натуральную величину, наряжая их в старую одежду. Любопытно, что каждая кукла — это копия одного из жителей деревни, либо переехавшего из нее, либо уже умершего.
За эти годы Цукими сшила около 350 кукол и заполнила ими школы, магазины, автобусные остановки и улицы. Художница располагает своих кукол там, где, по ее воспоминаниям, обитал тот или иной человек.
Кстати, Аяно Цукими в свои 65 лет является самым молодым жителем деревни. Своей необычной задумкой с куклами она пытается привлечь внимание к проблеме рождаемости в Японии и депопуляции деревень. И, действительно,
Гости деревни с удовольствием фотографируются с