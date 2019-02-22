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15:23 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где находится пугающая деревня кукол (фото)

Вместе с ними здесь живут три десятка человек.

На юге Японии на острове Сикоку находится необычная деревня Нагоро. Когда-то это было простое поселение со своими школой, клубом и больницей. Но постепенно местное население стало перебираться в большие города, и деревня опустела.

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Так продолжалось до начала 2000-х, когда в родную деревню вернулась художница Аяно Цукими. Женщина обнаружила, что Нагоро стала похожа на город-призрак: там осталось жить лишь 35 человек, и все они были пенсионерами.

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Цукими решила вдохнуть жизнь в это место и принялась шить кукол в натуральную величину, наряжая их в старую одежду. Любопытно, что каждая кукла — это копия одного из жителей деревни, либо переехавшего из нее, либо уже умершего.

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За эти годы Цукими сшила около 350 кукол и заполнила ими школы, магазины, автобусные остановки и улицы. Художница располагает своих кукол там, где, по ее воспоминаниям, обитал тот или иной человек.

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Кстати, Аяно Цукими в свои 65 лет является самым молодым жителем деревни. Своей необычной задумкой с куклами она пытается привлечь внимание к проблеме рождаемости в Японии и депопуляции деревень. И, действительно, из-за необычного кукольного «населения» Нагору стала популярным туристическим направлением.

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Гости деревни с удовольствием фотографируются с куклами-жителями, но выглядит это место все-таки пугающе.

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