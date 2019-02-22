Внешний вид Барака Обамы взволновал американцев

Источник: AP 2019

В матче, который состоялся в среду, 20 февраля, встретились команды университетов Дьюка и Северной Каролины.

Внимание болельщиков привлекла одежда Обамы, а именно его черная куртка, которую он надел с черным свитером и темно-серыми брюками.

По личному заказу Обамы на рукаве бомбера нью-йоркской марки Rag and Bone вышили число «44» — его порядковый номер в череде глав США.

Пользователи Twitter выразили восхищение нарядом бывшего лидера на своих страницах.

«Доброе утро президенту Обаме и его бомберу с номером “44”. Безусловно, самая крутая вещь во время Месяца афроамериканской истории на сегодняшний день», — заявила в соцсети юристка и активистка в сфере инклюзивности Эйприл Рейн (April Reign).

«Президент Обама выглядел невероятно модно в бомбере с числом “44” на рукаве. У нас больше никогда не будет президента с таким чувством стиля», — отметил еще один пользователь соцсети.

Основатель Rag and Bone Маркус Уэйнрайт также обрадовался выходу Обамы в куртке его бренда. «Я даже не предполагал, что он выйдет в нем на публику. Я думал, может, он надевает его по выходным или ходит в нем дома. Но я надеялся, что он его носит», — поделился Уэйнрайт в интервью для издания.