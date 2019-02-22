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18:54 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художник нарисовал «семейный альбом» животных

Некоторым очень пошли костюмы и платья.

Майк Коубу — иллюстратор и графический дизайнер из греческого города Афины. Он разрабатывает логотипы, придумывает татуировки и детально прорисовывает портреты людей и животных.

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В своей последней серии работ под названием «Семейный альбом» он решил пофантазировать, как бы выглядели старые фотографии, если бы вместо людей на них были изображены животные.

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Для каждого зверя он подобрал особенные костюмы, платья, головные уборы и окружающую обстановку. И, глядя на эти иллюстрации, действительно веришь, что это настоящие снимки из старого альбома.

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