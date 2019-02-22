Художник нарисовал «семейный альбом» животных
Некоторым очень пошли костюмы и платья.
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Некоторым очень пошли костюмы и платья.
Майк Коубу — иллюстратор и графический дизайнер из греческого города Афины. Он разрабатывает логотипы, придумывает татуировки и детально прорисовывает портреты людей и животных.
В своей последней серии работ под названием «Семейный альбом» он решил пофантазировать, как бы выглядели старые фотографии, если бы вместо людей на них были изображены животные.
Для каждого зверя он подобрал особенные костюмы, платья, головные уборы и окружающую обстановку. И, глядя на эти иллюстрации, действительно веришь, что это настоящие снимки из старого альбома.