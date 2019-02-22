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19:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Загадка «ведьминых кругов» решена окончательно

Ученые Геттингенского университета (Германия) окончательно решили загадку ведьминых кругов в пустыне Намибии и засушливых регионах Австралии.

Источник: Journal of Arid Environments

Согласно результатам научной работы, опубликованной в Journal of Arid Environment, пятна голой земли действительно образуются из-за особенностей увлажнения почвы, а не из-за деятельности термитов, как до сих пор считает ряд специалистов.

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Исследователи изучили несколько кругов неподалеку от города Ньюман в западной части Австралии, сделав 154 углубления на протяжении 12 километров. Оказалось, что внутри каждого круга слои глины находились на одинаковых уровнях, а следы деятельности термитов отсутствовали. Картографические данные, полученные с помощью беспилотников, показали, что явные признаки повреждения растительности насекомыми слабо коррелировали с пятнами голой земли.

Кроме того, ученые обнаружили похожие структуры, проанализировав изображения из Google Earth. Некоторые из них имели ширину более 20 метров, что превышал типичный для ведьминых кругов диаметр в 12 метров.

Некоторые пятна голой земли имели вытянутую форму и располагались в необычных местах вроде автомобильных дорог. Однако для всех них была характерна слабая увлажненность.

Намибийские ведьмины круги представляют собой расположенные примерно на одинаковом расстоянии друг от друга круги голой земли в окружении трав. Они размещаются в шестиугольниках в масштабе менее 50 метров, а также равномерно распределяются в пространстве более крупных масштабов. Согласно одной из версий, они возникают в результате процесса самоорганизации, когда осадки, попадая на прогалины, текут к окружающей траве и стимулируют ее рост. Однако до последнего времени самой влиятельной гипотезой, объясняющей происхождения «ведьминых кругов», считалась термитная.

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