Путин поздравил военных и ветеранов с Днем защитника Отечества
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества.
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества.
«Сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества! Мы встречаемся накануне праздника, который уже много десятилетий отмечается как поистине всенародный, — сказал глава государства, выступая перед началом праздничного концерта в честь этой даты. — По всей нашей огромной стране чествуют военнослужащих, гражданский персонал, ветеранов Вооруженных сил».
Он напомнил, что Россия гордится подвигами своих воинов, которые они проявляли во все времена. При этом глава государства отметил, что сегодняшнее поколение солдат, матросов и офицеров «также достойно, на совесть служит России».
«Наши воины верны славным традициям армии и флота, традициям доблести и отваги и в совершенстве владеют современными знаниями в воинском искусстве, они выбрали для себя не легкую, если не сказать жесткую, профессию, которая требует строгой дисциплины, смелости, ответственности и готовности отдать за Отчизну, за боевых товарищей самое дорогое — жизнь», — сказал Путин.
Он поблагодарил представителей ВС РФ «за верность присяге, за достойное исполнение своего воинского долга».
«Во всех планах и решениях о будущем Вооруженных сил мы рассчитываем на офицерский корпус, на его профессионализм, опыт, волевые качества, и как Верховный главнокомандующий я всегда уверен в вас, товарищи офицеры», — заключил он, пожелав военнослужащим и их родным счастья и благополучия.