Путин поздравил военных и ветеранов с Днем защитника Отечества

Источник: РИА Новости

«Сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества! Мы встречаемся накануне праздника, который уже много десятилетий отмечается как поистине всенародный, — сказал глава государства, выступая перед началом праздничного концерта в честь этой даты. — По всей нашей огромной стране чествуют военнослужащих, гражданский персонал, ветеранов Вооруженных сил».

Путин подчеркнул, что такое уважение общества к ратному труду основано на глубоком понимании его огромной значимости и на искренней благодарности за надежную защиту.

Он напомнил, что Россия гордится подвигами своих воинов, которые они проявляли во все времена. При этом глава государства отметил, что сегодняшнее поколение солдат, матросов и офицеров «также достойно, на совесть служит России».

«Наши воины верны славным традициям армии и флота, традициям доблести и отваги и в совершенстве владеют современными знаниями в воинском искусстве, они выбрали для себя не легкую, если не сказать жесткую, профессию, которая требует строгой дисциплины, смелости, ответственности и готовности отдать за Отчизну, за боевых товарищей самое дорогое — жизнь», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что любовь к родной стране является одним из главных качеств личности современных военнослужащих.

Он поблагодарил представителей ВС РФ «за верность присяге, за достойное исполнение своего воинского долга».