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20:24 (мск), источник: РИА Новости

Путин поздравил военных и ветеранов с Днем защитника Отечества

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества.

Источник: РИА Новости

«Сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества! Мы встречаемся накануне праздника, который уже много десятилетий отмечается как поистине всенародный, — сказал глава государства, выступая перед началом праздничного концерта в честь этой даты. — По всей нашей огромной стране чествуют военнослужащих, гражданский персонал, ветеранов Вооруженных сил».

Путин подчеркнул, что такое уважение общества к ратному труду основано на глубоком понимании его огромной значимости и на искренней благодарности за надежную защиту.

Он напомнил, что Россия гордится подвигами своих воинов, которые они проявляли во все времена. При этом глава государства отметил, что сегодняшнее поколение солдат, матросов и офицеров «также достойно, на совесть служит России».

«Наши воины верны славным традициям армии и флота, традициям доблести и отваги и в совершенстве владеют современными знаниями в воинском искусстве, они выбрали для себя не легкую, если не сказать жесткую, профессию, которая требует строгой дисциплины, смелости, ответственности и готовности отдать за Отчизну, за боевых товарищей самое дорогое — жизнь», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что любовь к родной стране является одним из главных качеств личности современных военнослужащих.

Он поблагодарил представителей ВС РФ «за верность присяге, за достойное исполнение своего воинского долга».

«Во всех планах и решениях о будущем Вооруженных сил мы рассчитываем на офицерский корпус, на его профессионализм, опыт, волевые качества, и как Верховный главнокомандующий я всегда уверен в вас, товарищи офицеры», — заключил он, пожелав военнослужащим и их родным счастья и благополучия.

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