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21:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов

Американский миллиардер Илон Маск оформил четыре новых ипотечных кредита и рефинансировал один имеющийся в банке Morgan Stanley, сообщает Bloomberg

Источник: Reuters

Общая сумма заемных средств, предоставленных предпринимателю, составила 61 миллион долларов. Кредиты были выданы в последние дни 2018 года, но известно об этом стало только в феврале 2019-го.

«Это (выдача ипотеки Маску — прим. “Ленты.ру”) показывает, что даже самые богатые люди прибегают к инструменту жилищного кредитования для поддержания ликвидности», — отмечает агентство.
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По его данным, Маск входит в число богатейших людей мира, оформивших ипотеку, — наряду с основателем Facebook Марком Цукербергом, инвестором Кеном Гриффином и поп-певицей Бейонсе. Гриффин в 2016-м взял кредит на покупку жилья на 114 миллионов долларов, уточняет агентство.

Представители Маска не ответили на запрос от журналистов с просьбой прокомментировать факт выдачи ипотеки, а в Morgan Stanley говорить о кредитной сделке отказались.

По информации Bloomberg, бизнесмен оформил кредиты, чтобы финансировать покупку четырех домов в районе Бел-Эйр в Лос-Анджелесе и одного в городе Хиллсборо около залива Сан-Франциско.

Илон Маск — предприниматель и изобретатель, долларовый миллиардер. По состоянию на 22 февраля 2019 года Forbes оценивает его состояние в 21,6 миллиарда долларов.

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