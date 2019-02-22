В Стокгольме заявили об опасном сближении шведского и российского самолетов над Балтикой
СТОКГОЛЬМ, 22 февраля. /ТАСС/ — Самолет РФ пролетел на расстоянии менее 20 м, подчеркнули в вооруженных силах королевства.
СТОКГОЛЬМ, 22 февраля. /ТАСС/ — Самолет РФ пролетел на расстоянии менее 20 м, подчеркнули в вооруженных силах королевства.
Российский истребитель Су-27 приблизился на расстояние менее 20 метров к шведскому самолету радиотехнической разведки над Балтийским морем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте вооруженных сил королевства.
«Во время полета над Балтийским морем в международном воздушном пространстве в начале недели за шведским сигнальным самолетом следил российский SU 27. Российский самолет пролетел на расстоянии менее 20 м», — сказано в сообщении. Вооруженные силы сообщили об инциденте правительству Швеции, уточняется в документе.
Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей осуществляются в строгом соответствии с
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