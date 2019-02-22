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22:44 (мск), источник: ТАСС

В Стокгольме заявили об опасном сближении шведского и российского самолетов над Балтикой

СТОКГОЛЬМ, 22 февраля. /ТАСС/ — Самолет РФ пролетел на расстоянии менее 20 м, подчеркнули в вооруженных силах королевства.

Источник: Reuters

Российский истребитель Су-27 приблизился на расстояние менее 20 метров к шведскому самолету радиотехнической разведки над Балтийским морем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте вооруженных сил королевства.

«Во время полета над Балтийским морем в международном воздушном пространстве в начале недели за шведским сигнальным самолетом следил российский SU 27. Российский самолет пролетел на расстоянии менее 20 м», — сказано в сообщении. Вооруженные силы сообщили об инциденте правительству Швеции, уточняется в документе.

«Это неприемлемое поведение. Министерство обороны оценивает эти действия как выходящие за рамки нормы», — прокомментировал инцидент министр обороны страны Петер Хультквист в интервью Шведскому радио.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей осуществляются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

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