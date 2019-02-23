Минобороны поздравило подписчиков в соцсетях с 23 февраля креативными открытками
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/ — Их можно скачать в высоком разрешении.
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/ — Их можно скачать в высоком разрешении.
Министерство обороны России поздравило своих подписчиков в социальных сетях креативными
«В официальных аккаунтах военного ведомства в социальных медиа к 23 февраля размещены разные
На страницах социальных сетей Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники» размещены разные наборы открыток.
«Полный набор электронных поздравлений в