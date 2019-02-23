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00:25 (мск), источник: ТАСС

Минобороны поздравило подписчиков в соцсетях с 23 февраля креативными открытками

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/ — Их можно скачать в высоком разрешении.

Министерство обороны России поздравило своих подписчиков в социальных сетях креативными открытками-мотиваторами. Все желающие могут собрать целую коллекцию открыток ко Дню защитника Отечества. Об этом журналистам сообщили в субботу в военном ведомстве.

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«В официальных аккаунтах военного ведомства в социальных медиа к 23 февраля размещены разные онлайн-открытки с пожеланиями, мотиваторами, цитатами и остроумными поздравлениями. У пользователей соцсетей есть возможность собрать их все, скачав в высоком разрешении», — говорится в сообщении.

На страницах социальных сетей Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники» размещены разные наборы открыток. Интернет-пользователи могут скачать их все в высоком разрешении и поделиться со своими друзьями.

«Полный набор электронных поздравлений в hi-res также будет опубликован в специальном подразделе на официальном сайте Минобороны России», — уточнили в ведомстве.

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