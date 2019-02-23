Источник: в России планируют разработать наземный «Калибр-М» с дальностью 4,5 тыс. км

Создаваемую для ВМФ России корабельную крылатую ракету «Калибр-М» с дальностью полета более 4,5 тыс. км также планируется разработать в варианте сухопутного базирования в связи с возможным выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в ракетостроительной отрасли РФ.

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«С учетом возможного окончательного выхода США из ДРСМД планируется, что создаваемая корабельная крылатая ракета “Калибр-М” с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тыс. км будет разрабатываться и в варианте сухопутного базирования», — сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось только о корабельном варианте ракеты. Как рассказал в январе ТАСС источник в оборонной отрасли, ведутся научно-исследовательские работы по созданию для ВМФ новейшей высокоточной крылатой ракеты «Калибр-М» с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тыс. км. Он уточнил, что создание ракеты «Калибр-М» включено в госпрограмму вооружения до 2027 года.

Ракета будет отличаться от стоящих на вооружении «Калибров» как увеличенной дальностью стрельбы, так и большими габаритами и более мощной боевой частью.

США объявили, что приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД с 2 февраля, а через полгода перестанут быть его участником, если со стороны РФ не будут предприняты действия по возвращению к выполнению его положений. 2 февраля о приостановке участия в соглашении объявила Россия.

Как заявил 5 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу, в 2019—2020 годы будет создан наземный вариант стоящего в настоящее время на вооружении комплекса «Калибр». По его словам, это одна из зеркальных мер в ответ на ведущиеся в США работы по созданию ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 км, что является нарушением со стороны Вашингтона требований ДРСМД.