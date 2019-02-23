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04:02 (мск), источник: РИА Новости

НАСА разъяснит России ситуацию с полетом корабля Crew Dragon к МКС

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. НАСА работает над разъяснением российским коллегам ситуации в связи с предстоящим 2 марта испытательным полетом Crew Dragon к Международной космической станции (МКС), США уверены в безопасности экипажа, заявил на брифинге в пятницу руководитель программы МКС Кирк Ширман (Kirk Shireman).

Источник: Reuters

«У российских коллег есть некоторые опасения, и мы продолжим работать с ними», — сказал представитель американского космического ведомства, добавив, что «на МКС находятся три человека, и этот корабль (обязательно) должен работать».

У России на борту находится космонавт Олег Кононенко и, конечно, у России существенные инвестиции (в МКС), поэтому мы продолжим работать, и, уверен, будем успешны в получении их согласия.
Кирк Ширман
руководитель программы МКС
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Как пояснили в НАСА, озабоченности российской стороны касаются возможности в случае нештатной ситуации экстренного предотвращения с помощью электроники столкновения корабля со станцией. «Мы вновь будем поддерживать контакт на следующей неделе и, думаю, когда мы в деталях объясним, почему это не представляет опасности, мы продвинемся вперед», — сообщил заместитель главы НАСА Билл Герстенмайер.

Crew Dragon, построенный частной компанией SpaceX по контракту с НАСА, стартует на МКС в беспилотном режиме 2 марта, прибытие корабля на станцию ожидается 3 марта.

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