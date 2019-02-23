В Эстонии спасли волка, перепутав его с собакой (фото)
Его вылечили и отпустили в лес.
Его вылечили и отпустили в лес.
Мужчины работали у плотины на реке Пярну, рядом с эстонским городом Синди. В
Люди расчистили путь от льда и вытащили собаку на сушу. Ее быстро посадили в машину и отвезли в ветеринарную клинику. Там у врачей закралось подозрение, что это может быть вовсе не пес.
Догадку подтвердил прибывший в клинику местный охотник. Спасенное животное оказалось молодым волком возрастом около года.
У животного
Волк поправился буквально за сутки, рассказывают ветеринары. На него надели ошейник с датчиком GPS, чтобы биологи смогли отслеживать перемещения животного и использовать эти данные в исследованиях. Затем волка отпустили в лес.
В Эстонии живет много волков. В прошлом году волка объявили национальным животным страны.
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