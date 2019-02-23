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10:47 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Эстонии спасли волка, перепутав его с собакой (фото)

Его вылечили и отпустили в лес.

Мужчины работали у плотины на реке Пярну, рядом с эстонским городом Синди. В какой-то момент они заметили собаку в ледяной воде. Животному не удавалось выбраться, оно было обессилено.

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Люди расчистили путь от льда и вытащили собаку на сушу. Ее быстро посадили в машину и отвезли в ветеринарную клинику. Там у врачей закралось подозрение, что это может быть вовсе не пес.

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Догадку подтвердил прибывший в клинику местный охотник. Спасенное животное оказалось молодым волком возрастом около года.

У животного из-за переохлаждения было очень низкое давление, поэтому волк вел себя смирно, отметили в Эстонском союзе защиты животных (EUPA). По словам одного из спасших его мужчин, всю дорогу в машине волк доверчиво лежал у него на ногах и поднимал голову, если спасителю нужно было пошевелиться.

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Волк поправился буквально за сутки, рассказывают ветеринары. На него надели ошейник с датчиком GPS, чтобы биологи смогли отслеживать перемещения животного и использовать эти данные в исследованиях. Затем волка отпустили в лес.

В Эстонии живет много волков. В прошлом году волка объявили национальным животным страны.

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