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12:55 (мск), источник: ТАСС

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.

Источник: РИА "Новости"

Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества.

Во время памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой-триколором и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». Путин подошел к венку, поправил ленту и постоял некоторое время, почтив память всех погибших защитников Отечества.

В церемонии приняли также участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу. Цветы к Могиле Неизвестного Солдата вместе с главой государства возложили члены правительства, государственные и политические деятели, представители ветеранских организаций.

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Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного солдата — «Пост номер 1» — был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.

Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался «День Советской Армии и Военно-морского флота».

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата
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13:27 (мск)© Ньюстюб
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