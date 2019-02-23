Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.
Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества.
Во время памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с
В церемонии приняли также участие
Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного солдата — «Пост номер 1» — был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.
Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался «День Советской Армии и