Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в 2018 году

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При этом данные в разных возрастных группах различаются. В России мужчин до 35 лет больше, чем женщин: на тысячу молодых людей в этой возрастной категории приходится 946−994 девушек.

С повышением возраста группы соотношение мужчин и женщин меняется: на тысячу мужчин от 35 до 40 лет приходится уже 1027 женщин.

Чем старше группа, тем больший процент женщин среди населения. В группе старше 70 лет женщин почти в 2,5 раза больше: 2377 к тысяче мужчин.