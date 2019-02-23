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13:01 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядят самые «красные» места на Земле (фото)

Марс называют красной планетой, но на Земле тоже достаточно красных пейзажей. Их красота завораживает.

Брайс-Каньон, США

Каньон в штате Юта еще называют гигантским природным амфитеатром. Его геологические структуры уникальны. Они образованы эрозией речных и озерных отложений под воздействием стихий и носят название худу.

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Улуру, Австралия

Массивная овальная скала длиной 3,6 км сформировалась около 680 миллионов лет назад. В основании горы, окруженной красной пустыней, можно увидеть пещеры и древние наскальные рисунки.

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Каньо-Кристалес, Колумбия

Река в горной цепи Макарена известна тем, что изменяет свой цвет. Это ей удается за счёт разных видов водорослей. Местные жители прозвали Каньо-Кристалес «рекой пяти цветов». Она краснеет в июле и ноябре.

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Вади-Рам, Иордания

Пустыня, которую еще называют Лунной долиной, известна сказочными пейзажами. Многие видели их в том числе в кинофильмах. Здесь снимали «Звездные войны», «Марсианина», «Трансформеров», «Лоуренса Аравийского» и другие фильмы. Скалы Вади-Рам украшены древними наскальными рисунками. Сюда часто приезжают альпинисты и любители сафари-туров.

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Большое Богдо, Россия

Гора в Астраханской области священна для калмыков. Они верят, что она освящена Далай-Ламой. Еще в начале XX века на вершине находилось буддийское обо и изваяние Белого Старца. В горе насчитывают около 30 пещер, самая крупная из них достигает 1,5 км.

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