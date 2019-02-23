Как выглядят самые «красные» места на Земле (фото)
Марс называют красной планетой, но на Земле тоже достаточно красных пейзажей. Их красота завораживает.
Марс называют красной планетой, но на Земле тоже достаточно красных пейзажей. Их красота завораживает.
Каньон в штате Юта еще называют гигантским природным амфитеатром. Его геологические структуры уникальны. Они образованы эрозией речных и озерных отложений под воздействием стихий и носят название худу.
Массивная овальная скала длиной 3,6 км сформировалась около 680 миллионов лет назад. В основании горы, окруженной красной пустыней, можно увидеть пещеры и древние наскальные рисунки.
Река в горной цепи Макарена известна тем, что изменяет свой цвет. Это ей удается за счёт разных видов водорослей. Местные жители прозвали
Пустыня, которую еще называют Лунной долиной, известна сказочными пейзажами. Многие видели их в том числе в кинофильмах. Здесь снимали «Звездные войны», «Марсианина», «Трансформеров», «Лоуренса Аравийского» и другие фильмы. Скалы
Гора в Астраханской области священна для калмыков. Они верят, что она освящена
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