В Севастополе выбрали главную красавицу города
В Крыму накануне Дня защитников Отечества состоялся ежегодный популярный городской конкурс «Севастопольская красавица-2019».
В Крыму накануне Дня защитников Отечества состоялся ежегодный популярный городской конкурс «Севастопольская красавица-2019».
По решению жюри победительницей стала студентка Севастопольского
Как сообщается на официальной странице конкурса в соцсетях, 18-летняя Анна занимается рисованием и обожает готовить сладости. В дальнейшем самая красивая девушка
Звание первой
Партнеры конкурса, который проводится в Севастополе уже 24-й раз, вручили девушкам цветы и подарки. А авторскую корону победительнице Анне Сеньковец изготовила дизайнер украшений Вероника Беседина.
В разные годы победительницы севастопольского конкурса представляли родной город на фестивалях красоты Мисс Россия, «Российская красавица», «Краса России», на международных конкурсах «Жемчужина Черного моря», Miss Princess of the Globe и других. К примеру,