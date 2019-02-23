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14:04 (мск), источник: "Российская газета"

В Севастополе выбрали главную красавицу города

В Крыму накануне Дня защитников Отечества состоялся ежегодный популярный городской конкурс «Севастопольская красавица-2019».

По решению жюри победительницей стала студентка Севастопольского экономико-гуманитарного института Анна Сеньковец. Теперь она представит город на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия».

Как сообщается на официальной странице конкурса в соцсетях, 18-летняя Анна занимается рисованием и обожает готовить сладости. В дальнейшем самая красивая девушка города-героя планируется создать собственную сеть «сладких» ресторанов с акцентом на кондитерские изделия.

Звание первой вице-мисс конкурса получила студентка Академии труда и социальных отношений Алина Витковская, а второй вице-мисс — учащаяся политехнического лицея Злата Барабаш.

Партнеры конкурса, который проводится в Севастополе уже 24-й раз, вручили девушкам цветы и подарки. А авторскую корону победительнице Анне Сеньковец изготовила дизайнер украшений Вероника Беседина.

В разные годы победительницы севастопольского конкурса представляли родной город на фестивалях красоты Мисс Россия, «Российская красавица», «Краса России», на международных конкурсах «Жемчужина Черного моря», Miss Princess of the Globe и других. К примеру, вице-мисс «Севастопольская красавица-2015» Анастасия Вознюк победила в национальном проекте «Российская красавица».

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