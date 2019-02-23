В Севастополе выбрали главную красавицу города

По решению жюри победительницей стала студентка Севастопольского экономико-гуманитарного института Анна Сеньковец. Теперь она представит город на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия».

Как сообщается на официальной странице конкурса в соцсетях, 18-летняя Анна занимается рисованием и обожает готовить сладости. В дальнейшем самая красивая девушка города-героя планируется создать собственную сеть «сладких» ресторанов с акцентом на кондитерские изделия.

Звание первой вице-мисс конкурса получила студентка Академии труда и социальных отношений Алина Витковская, а второй вице-мисс — учащаяся политехнического лицея Злата Барабаш.

Партнеры конкурса, который проводится в Севастополе уже 24-й раз, вручили девушкам цветы и подарки. А авторскую корону победительнице Анне Сеньковец изготовила дизайнер украшений Вероника Беседина.