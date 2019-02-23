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14:58 (мск), источник: Интерфакс

Дональда Трампа назвали худшим актером года

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU — Вручение награды «Золотая малина» за самые сомнительные достижения в кинематографе прошло в Голливуде.

Источник: AP 2019

Рекордсменом стала комедия «Холмс & Ватсон», которая победила сразу в трех номинациях, включая «Худший фильм», «Худший режиссер» (Итэн Коэн) и «Худший актер второго плана» (Джон Си Райли).

Призы традиционно вручаются накануне церемонии награждения.

Персона
Мелисса МакКарти

Худшей актрисой года назвали Мелиссу Маккарти за сразу две работы в фильмах «Игрушки для взрослых» и «Душа компании». Причем в этом она имеет шансы получить премию «Оскар» как лучшая актриса за картину «Сможете ли вы меня простить?», так что организаторы «Золотой малины» присудили Маккарти премию за восстановление репутации.

Как напоминает «Би-би-си», в 2010 году Сандре Буллок уже удалось выиграть в один год «Золотую малину» и «Оскар». Тогда американская актриса даже посетила церемонию вручения наград за сомнительные кинодостижения, хотя обычно звезды игнорируют это мероприятие. Но вот уже некоторое время «Золотые малины» не раздают «вживую», так что у Маккарти не было возможности забрать сомнительный приз лично.

Худшим актером назвали президента США Дональда Трампа за роль самого себя в документальных лентах «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9». Американскому лидеру также присудили награду за «Худший актерский дуэт» — жюри отметило в этой категории Трампа и его «бесконечную мелочность».

Обладателей «Золотой малины» традиционно называют накануне вручения премии «Оскар» — она пройдет в ночь на 25 февраля.

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