Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Земан высказался о размещении американских ракет в Чехии
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
Родителям детей, заразившихся в саду дизентерией, выплатят деньги
Пелагея пожаловалась, что редко видится с молодым мужем
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил: фото
Тест: Хорошо ли вы знаете русский язык?Допускаете ли вы ошибки в грамматике и пунктуации?
Беременная Саша Савельева переживает эмоциональные бури
Эмин показал, как сыновья проказничают в его офисе
Авария на Крымском мосту вызвала реакцию россиян
Малышева ответила на критику «танца матки»
Азербайджанка хотела за девственность 7 млн, а получила 223
Актриса Егорычева скончалась не дожив до 38 - СМИ
Макияж Бузовой расстроил ее фанатов
Собчак и Виторган избегали друг друга на светском мероприятии
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
Xceed — новый «паркетник» марки Kia
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил: фото
Как разместить микроволновку на кухне
Фоторепортажи
22Война без победы
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
16:53 (мск), источник: Mail.ru Новости

Девушка «превратилась» в Джонни Деппа с помощью кисточки (видео)

Потрясающее сходство.

Популярный блогер Хе Юхонг из Китая сняла на видео собственное «превращение» в актера Джонни Деппа. За несколько дней ролик посмотрели уже более миллиона человек по всему миру.

Во время загрузки произошла ошибка.

26-летняя Хе Юхонг — мастер макияжа. Она с легкостью может стать Моной Лизой, Майклом Джексоном или Альбертом Эйнштейном. На один образ у девушки уходит от 4 до 6 часов.

Каждый новый ролик Хе Юхонг становится вирусным. У девушки более 400 тысяч подписчиков в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Визажист из Японии, известная под ником Amaterasu Eve, тоже достигла настоящего мастерства в искусстве перевоплощений. С помощью косметики она может превратиться из японки в белокурую европейку, смуглую латиноамериканку или темнокожую африканку.

Читайте также

МВД Украины подозревает штаб Порошенко в подкупе избирателей
Трое венесуэльских гвардейцев сбежали в Колумбию на бронемашинах
Турция и США стремятся достичь прогресса в переговорах по С-400
Порошенко поздравил украинцев с «забытым» 23 февраля
Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в 2018 году
Уоррен Баффетт потерял за день более $4 млрд
Спасенная в Эстонии собака оказалась молодым волком (фото)
Спорт
Обидно. Как Большунов упустил золото чемпионата мира по лыжам Александру Большунову на финише скиатлона не хватило мгновения
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад. Корабли Галерея удивительных сооружений.
Авто
Новый кроссовер за 1,5 млн рублей: 184 л.с. и полный привод Поклонникам китайских автомобилей удалось узнать, сколько будет стоить турбоверсия кроссовера Geely Atlas
Кино
Петров подвинется: 10 молодых актеров, в которых надо влюбиться В отличие от своих знаменитых коллег, не первый год почивающих на лаврах, эти многообещающие и дерзкие ребята только пробиваются на российский киноолимп. И оттого наблюдать за ними крайне интересно. Рассказываем, почему стоит обратить на них внимание.
Недвижимость
Два кота затопили несколько квартир в Петербурге
Как выглядит квартира в Москве почти за миллиард
Петербурженку выселили из квартиры за долги по коммуналке
Как строят «российский Диснейленд»: фото
Дети
«Жаль мальчика»: в сети сочувствуют 6-летнему Саше Плющенко Поклонники уверены, что звездные родители лишают ребенка детства
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь