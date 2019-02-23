Девушка «превратилась» в Джонни Деппа с помощью кисточки (видео)
Потрясающее сходство.
Потрясающее сходство.
Популярный блогер Хе Юхонг из Китая сняла на видео собственное «превращение» в актера Джонни Деппа. За несколько дней ролик посмотрели уже более миллиона человек по всему миру.
26-летняя Хе Юхонг — мастер макияжа. Она с легкостью может стать Моной Лизой, Майклом Джексоном или Альбертом Эйнштейном. На один образ у девушки уходит от 4 до 6 часов.
Каждый новый ролик Хе Юхонг становится вирусным. У девушки более 400 тысяч подписчиков в Instagram.
Визажист из Японии, известная под ником Amaterasu Eve, тоже достигла настоящего мастерства в искусстве перевоплощений. С помощью косметики она может превратиться из японки в белокурую европейку, смуглую латиноамериканку или темнокожую африканку.
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