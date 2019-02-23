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17:51 (мск), источник: Mail.ru Новости

Житель Нидерландов создал облака в неожиданных местах

Чудо длится всего 5−10 секунд.

Художник Бернднаут Смильде заставляет пушистые облака появляться в местах, где они не могли бы образоваться сами — в музеях, церквях, замках и виллах.

«Скульптуры» голландского художника живут всего 5−10 секунд. Они — часть длительного проекта Nimbus, в рамках которого Смильде исследует свойства облаков.

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Чтобы создать облако, художнику нужны лишь дым и водяной пар. Пространство, в котором они возникнут, должно быть холодным, влажным, без сквозняков и открытых окон. С помощью распылителя Смильде рассеивает в воздухе мельчайшие капельки воды. Затем он включает генератор тумана.

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Когда появляется облако, фотограф делает несколько снимков. Затем он начинает все сначала, повторяя процесс десятки раз, пока не будет доволен результатами.

Смильде родился в 1978 году в Гронингене, а сейчас живет в Амстердаме. Он — лауреат нескольких престижных премий.

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