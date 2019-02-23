Житель Нидерландов создал облака в неожиданных местах
Чудо длится всего 5−10 секунд.
Чудо длится всего 5−10 секунд.
Художник Бернднаут Смильде заставляет пушистые облака появляться в местах, где они не могли бы образоваться сами — в музеях, церквях, замках и виллах.
«Скульптуры» голландского художника живут всего 5−10 секунд. Они — часть длительного проекта Nimbus, в рамках которого Смильде исследует свойства облаков.
Чтобы создать облако, художнику нужны лишь дым и водяной пар. Пространство, в котором они возникнут, должно быть холодным, влажным, без сквозняков и открытых окон. С помощью распылителя Смильде рассеивает в воздухе мельчайшие капельки воды. Затем он включает генератор тумана.
Когда появляется облако, фотограф делает несколько снимков. Затем он начинает все сначала, повторяя процесс десятки раз, пока не будет доволен результатами.
Смильде родился в 1978 году в Гронингене, а сейчас живет в Амстердаме. Он — лауреат нескольких престижных премий.
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