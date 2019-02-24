Глава британского МИД по ошибке назвал Словению бывшим «вассалом СССР»

Источник: AFP 2019

Министр иностранных дел и по делам Содружества Великобритании Джереми Хант подвергся критике после того, как, выступая в пятницу в Любляне, ошибочно назвал Словению бывшим «вассальным государством Советского Союза». Сообщение об этом опубликовано в субботу на сайте газеты The Guardian.

«[Словения претерпела] впечатляющее превращение из вассального государства Советского Союза в современную европейскую демократию, члена ЕС и НАТО, страну с процветающей экономикой, где год от года развивается туристический сектор. Это действительно пример Европы в ее лучшем виде», — сказал Хант на совместной пресс-конференции со своим словенским коллегой Миро Цераром.

В действительности после Второй мировой войны Югославия, впоследствии распавшаяся на ряд независимых государств, включая Словению, имела весьма напряженные отношения с СССР. Глава государства Иосип Броз Тито был одним из основателей и лидеров Движения неприсоединения, члены которого отказались от участия в военных блоках, включая НАТО и Организацию Варшавского договора.

«Мы никогда не были вассалами Советского Союза», — написал по этому поводу на своей странице в Facebook бывший спикер парламента Словении Милан Брглез, обвинивший словенских официальных лиц в том, что они не поправили Ханта и, по его мнению, «возможно, даже не заметили оскорбления».