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02:53 (мск), источник: РИА Новости

В России изменились правила посадки в самолет

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российские аэропорты с 24 февраля 2019 года могут пропускать пассажиров в самолёт по электронным посадочным талонам: в силу вступает соответствующий приказ Минтранса РФ. Однако сроки запуска сервиса будут зависеть от готовности аэропортов.

Источник: РИА Новости

Минюст РФ 14 февраля текущего года зарегистрировал приказ Минтранса, согласно которому пассажиры смогут использовать в российских аэропортах электронные посадочные талоны при онлайн-регистрации на рейсы. Теперь при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта.

«Двадцать четвёртого февраля приказ вступает в силу», — сообщил представитель Минтранса РИА Новости.

Авиакомпании должны сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона или разместить указанную информацию, в том числе на своем сайте. При этом в аэропортах РФ останется возможность самостоятельной печати или получения талона на бумажном носителе.
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В пресс-службе столичного аэропорта «Шереметьево» РИА Новости сообщили, что технически готовы обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам. Там добавили, что готовится план мероприятий в части организации процесса. Точную дату запуска сервиса собеседник агентства не назвал.

Представитель «Домодедово» сообщил РИА Новости, что аэропорт также технически готов обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам. По его словам, все выходы на посадку в едином терминале «Домодедово» оснащены автоматизированными турникетами (eGate), которые позволяют пассажирам самостоятельно пройти в зону предполетного контроля при входе в международную галерею вылета или на борт воздушного судна. eGate распознает 2D-штрих-код и QR-код как на бумажном, так и на электронном носителе. Однако, с какого именно числа можно пройти в самолёт по электронному посадочному, собеседник агентства не сказал.

Представитель аэропорта «Внуково» сообщил РИА Новости, что авиагавань планирует начать использовать электронные посадочные талоны в 2019 году.

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В пресс-службе аэропорта Уфы РИА Новости сообщили, что примерно 1200 пассажиров авиакомпаний Utair, S7 Аirlines и «Аэрофлот» уже воспользовались услугой электронных талонов с конца 2018 года. Там отметили, что обслуживание по электронным посадочным было введено по разрешению Минтранса РФ, который рекомендовал введение услуги при наличии технической возможности.

Представитель компании «Базэл Аэро», управляющей аэропортами Краснодарского края, сказал РИА Новости, что аэропорт Сочи технически готов обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам.

Представитель калининградского аэропорта «Храброво» сообщила, что авиагавань работает над возможностью введения такой услуги.

В пресс-службе «Пулково» РИА Новости сообщили, что аэропорт оценивает перспективу обслуживания пассажиров по электронным посадочным талонам, но пока такие услуги не оказываются.

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