Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию
Украина утратила первую строчку в рейтинге по притоку мигрантов в Россию, об этом свидетельствуют данные Росстата.
Украина утратила первую строчку в рейтинге по притоку мигрантов в Россию, об этом свидетельствуют данные Росстата.
По итогам 2018 года поток мигрантов с Украины в Россию снизился до 14,8 тыс. человек. Для сравнения украинских число мигрантов в 2017 году составило 47,7 тыс. человек.
На втором месте — Казахстан. Прирост составил 26,5 тыс. человек.
Украина замкнула тройку лидеров с показателем в 14,8 тыс. человек. Всего в Россию в прошлом году прибыло 137,7 тыс. украинцев, покинули пределы РФ 122,9 тыс.
При этом в Росстате уточнили, что в 2018 году отмечается сокращение миграционного прироста в обмене населением практически со всеми странами СНГ.
Прирост заметен только в обмене с Туркменией, Арменией и Азербайджаном (менее 3% во всех случаях).
9 февраля на Украине пожаловались на массовый отток населения и квалифицированных специалистов в том числе в Россию. По данным депутатов Верховной рады, за пять лет страну покинули около 10 млн человек.