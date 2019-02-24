Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

По итогам 2018 года поток мигрантов с Украины в Россию снизился до 14,8 тыс. человек. Для сравнения украинских число мигрантов в 2017 году составило 47,7 тыс. человек.

Согласно данным ведомства, лидером по притоку мигрантов в РФ в прошлом году стал Таджикистан (31 тыс. человек).

На втором месте — Казахстан. Прирост составил 26,5 тыс. человек.

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Украина замкнула тройку лидеров с показателем в 14,8 тыс. человек. Всего в Россию в прошлом году прибыло 137,7 тыс. украинцев, покинули пределы РФ 122,9 тыс.

При этом в Росстате уточнили, что в 2018 году отмечается сокращение миграционного прироста в обмене населением практически со всеми странами СНГ.

Прирост заметен только в обмене с Туркменией, Арменией и Азербайджаном (менее 3% во всех случаях).