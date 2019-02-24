Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 пород кошек, о которых вы никогда не слышали
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
5 врачей, в которых чаще всего влюбляются пациенты
Главные победители премии «Оскар» за 90 лет: 80 знаковых фото
Что находится в квартире под крышей в центре Москвы: фото
Тест: Хорошо ли вы знаете русский язык?Допускаете ли вы ошибки в грамматике и пунктуации?
Лера Кудрявцева готовится стать многодетной матерью
Альбина Джанабаева считает Валерия Меладзе «невероятным отцом»
Петров подвинется: 10 молодых актеров, в которых надо влюбиться
Главные победители премии «Оскар» за 90 лет: 80 знаковых фото
Азербайджанка хотела за девственность 7 млн, а получила 223
Актриса Егорычева скончалась не дожив до 38 - СМИ
Нововведения, которые коснутся счетчиков на воду
Умер Вячеслав Овчинников
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
Xceed — новый «паркетник» марки Kia
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил: фото
Как разместить микроволновку на кухне
Фоторепортажи
8Закрытая граница
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
06:20 (мск), источник: Известия

Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

Украина утратила первую строчку в рейтинге по притоку мигрантов в Россию, об этом свидетельствуют данные Росстата.

По итогам 2018 года поток мигрантов с Украины в Россию снизился до 14,8 тыс. человек. Для сравнения украинских число мигрантов в 2017 году составило 47,7 тыс. человек.

Согласно данным ведомства, лидером по притоку мигрантов в РФ в прошлом году стал Таджикистан (31 тыс. человек).

На втором месте — Казахстан. Прирост составил 26,5 тыс. человек.

Читайте также
Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в 2018 году

Украина замкнула тройку лидеров с показателем в 14,8 тыс. человек. Всего в Россию в прошлом году прибыло 137,7 тыс. украинцев, покинули пределы РФ 122,9 тыс.

При этом в Росстате уточнили, что в 2018 году отмечается сокращение миграционного прироста в обмене населением практически со всеми странами СНГ.

Прирост заметен только в обмене с Туркменией, Арменией и Азербайджаном (менее 3% во всех случаях).

9 февраля на Украине пожаловались на массовый отток населения и квалифицированных специалистов в том числе в Россию. По данным депутатов Верховной рады, за пять лет страну покинули около 10 млн человек.

 Поймали в сеты: зачем в ресторанах угощают избранным
Семь с наклоном: немецкий кроссовер и магия больших чисел
Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Колумбией
Алексей Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»
В России изменились правила посадки в самолет
Британский министр назвал Словению вассалом СССР
Могерини: Евросоюз не приемлет язык силы в мировой политике
Боксер вошел в клинч и поцеловал соперника
Власти ОАЭ простят гражданам долги на $100 млн
Спорт
Месси — бог. Забил «Севилье» три, первый — просто космос «Барселона» одержала победу над «Севильей» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Севилье, завершилась со счетом 4:2
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад. Корабли Галерея удивительных сооружений.
Авто
Новый кроссовер за 1,5 млн рублей: 184 л.с. и полный привод Поклонникам китайских автомобилей удалось узнать, сколько будет стоить турбоверсия кроссовера Geely Atlas
Кино
Петров подвинется: 10 молодых актеров, в которых надо влюбиться В отличие от своих знаменитых коллег, не первый год почивающих на лаврах, эти многообещающие и дерзкие ребята только пробиваются на российский киноолимп. И оттого наблюдать за ними крайне интересно. Рассказываем, почему стоит обратить на них внимание.
Недвижимость
Два кота затопили несколько квартир в Петербурге
Как выглядит квартира в Москве почти за миллиард
Петербурженку выселили из квартиры за долги по коммуналке
Как строят «российский Диснейленд»: фото
Дети
«Жаль мальчика»: в сети сочувствуют 6-летнему Саше Плющенко Поклонники уверены, что звездные родители лишают ребенка детства
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь