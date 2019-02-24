Георгий Данелия госпитализирован в тяжелом состоянии

По данным телеканала, народный артист СССР обратился к медикам с жалобами на тяжелую отдышку. Артист уже долго время страдает от проблем с легкими. Сейчас у него диагностировали пневматоракс (скопление воздуха или газов в плевральной полости. Оно может возникнуть из-за хронических заболеваний легких).