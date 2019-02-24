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05:15 (мск), источник: Известия

Власти ОАЭ простят гражданам долги на $100 млн

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) простят долги гражданам почти на $100 млн. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщило агентство Gulfnews.

Источник: AP 2019

Общая сумма прощенного долга составит 361 млн дирхамов ОАЭ ($98 млн).

Долги будут списаны заемщикам, испытывающих затруднения. Таковых в стране оказалось более 3 тыс. человек.

Отмечается, что данная мера направлена на «обеспечение условий жизни для граждан и укрепление финансовой стабильности их семей».

12 февраля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает взыскивать социальные выплаты за долги.

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