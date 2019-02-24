Мужчина 16 лет снимал кинотеатры (фото)
Его проект Cinémas показывает необычные здания по всему миру.
Его проект Cinémas показывает необычные здания по всему миру.
Живущий в Париже фотограф Стефан Заубицер в течение 16 лет фотографирует старые кинотеатры по всему миру — от Египта до
Так любитель кино хочет сохранить память о золотой эре большого экрана во времена, когда у людей есть все, чтобы смотреть фильмы дома.
Его проект Cinémas стартовал в 2003 году в
«Кинозал дает тебе соседей так же, как дом или другие места. Всякий раз, когда кинотеатр закрывается, он очень часто забирает у тебя и души соседей», — пытается он объяснить свое ощущение кинотеатра как особой среды.
Одни кинотеатры на его снимках построены в стиле брутализма. Они огромны и внушительны. Другие — совсем невзрачные. Но каждый из них был наполнен магией, уверен фотохудожник.
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