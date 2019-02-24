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10:21 (мск), источник: Mail.ru Новости

Мужчина 16 лет снимал кинотеатры (фото)

Его проект Cinémas показывает необычные здания по всему миру.

Живущий в Париже фотограф Стефан Заубицер в течение 16 лет фотографирует старые кинотеатры по всему миру — от Египта до Лос-Анджелеса.

Так любитель кино хочет сохранить память о золотой эре большого экрана во времена, когда у людей есть все, чтобы смотреть фильмы дома.

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Его проект Cinémas стартовал в 2003 году в Буркина-Фасо. Заубицер застрял в городе в ожидании самолета и случайно начал фотографировать кинотеатры под открытым небом. Ему так понравилась эта идея, что фотограф отправился в Индию, Чехию, Бразилию и другие страны, чтобы сфотографировать интересные кинотеатры и там.

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«Кинозал дает тебе соседей так же, как дом или другие места. Всякий раз, когда кинотеатр закрывается, он очень часто забирает у тебя и души соседей», — пытается он объяснить свое ощущение кинотеатра как особой среды.

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Одни кинотеатры на его снимках построены в стиле брутализма. Они огромны и внушительны. Другие — совсем невзрачные. Но каждый из них был наполнен магией, уверен фотохудожник.

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