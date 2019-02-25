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12:45 (мск), источник: Газета.Ру

Исследователь из США рассказал, куда делись спасшиеся жители Помпеев

Значительная часть населения древнеримских городов Помпеи и Геркуланум уцелела при извержении Везувия в 79 году и переселилась в Неаполь, доказал американский ученый Стивен Так. Римские власти долго не реагировали на происшествие и лишь после образования многочисленной общины беженцев нехотя выделили деньги на строительство жилья.

Во время извержения Везувия в 79 году погибло не все население древнеримских городов Помпеи, Геркуланум и Стабии: многие жители спаслись, заблаговременно или уже после катаклизма покинув опасный регион — доказательства этой известной версии приводятся в статье археолога и историка Стивена Така из Университета Майами, сообщает Forbes. Материал, который будет опубликован в журнале Analecta Romana, составлен на основе сопоставления хроник из погибших городов с записями из других частей Италии, не пострадавших от Везувия. Плодом работы Така стала уникальная база данных, включившая списки имен древних римлян.

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Целью исследователя было определить точное число спасшихся, а также выявить, куда они перебрались на новые места жительства и почему выбрали именно их.

Основную помощь Таку оказали надписи на зданиях и надгробиях: древнеримские хроники сообщали лишь об ущербе имуществу от стихийных бедствий, почти не приводя сведения о гибели людей. Одним из редких источников, целенаправленно созданных человеком, являются письма к Тациту от Плиния Младшего: политик и писатель рассказывал об извержении Везувия, свидетелем которого был он сам и которое погубило его знаменитого дядю Плиния Старшего, опрометчиво поспешившего исследовать диковинное явление природы.

Сначала тот отправился к эпицентру катастрофы с эскадрой, которой тогда командовал, но затем сошел на берег, где «от густых испарений ему перехватило дыхание и закрыло дыхательное горло», писал племянник крупнейшего энциклопедиста античности.

Плиний Младший также описывал огромное облако, поднявшееся над кратером вулкана, град из пепла и камней и землетрясение, приведшее к цунами.

Ученый Так разработал собственный метод идентификации беженцев на основе следующих критериев: имена, распространенные в городах близ Везувия и появляющиеся в других местах Апеннинского полуострова после 79 года; специальные надписи, которые указывают происхождение человека в Помпеях или информируют, что он родился в другом месте; артефакты или предметы культа, характерные для погибших городов и обнаруженные в иных частях Римской империи после извержения Везувия; новая инфраструктура, построенная специально для размещения большого числа прибывших людей.

В Помпеях я искал имена, принадлежавшие людям, проживавшим в городе в последние годы его существования, и надписи в предполагаемых убежищах спасшихся, нанесенные сразу после 80 года. Например, в Неаполе обнаружились шесть представителей семьи Каниниев: эта династия появилась ранее в Геркулануме, но больше нигде не встречалась. Скорее всего, они переехали как раз из-за Везувия.

Наиболее убедительной, по мнению исследователя, служит история одного из членов этого семейства Маркуса Каниния Ботрио, чье имя занесено в хроники Геркуланума.

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Он переселился в Неаполь в статусе беженца, где и умер, что подтверждено надписью на его могиле.

В качестве другого примера Так приводит надгробие некоего Корнелия Фуска, который был гражданином Помпеев, впоследствии проживал в Неаполе, а еще позже был направлен в римскую провинцию Дакия (занимала приблизительные территории современных Румынии и Сербии) в качестве командира преторианцев. На плите выбита дата смерти Фуска — 87 год. Так предполагает, что и этот военный перебрался из Помпеи в Неаполь после извержения.

Автору исследования удалось найти и следы бежавших от катастрофы женщин. В конце I в н. э. безутешный вдовец установил надгробную плиту на могиле своей почившей супруги Веттии Сабины. Надпись содержала слово, написанное на диалекте, характерном для региона Помпеев. Другие факты нанесения данного слова в Неаполе не установлены.

Так убежден, что большинство беженцев компактно поселились на северной стороне Неаполитанского залива и проживали диаспорой, заключая браки между собой:

Вероятно, эти люди бежали на север при первых признаках извержения или же находились вдали от эпицентра, за пределами своих городов в момент катастрофы.

В то же время исследователь сетует, что данный метод эффективен только для выявления достаточно состоятельных граждан. Обнаружить дальнейшие следы бедняков, иностранцев и рабов, бежавших от Везувия, не представляется возможным — никаких упоминаний о них просто не существует.

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Кроме прочего, Так обращает внимание на реакцию римских властей по поводу извержения вулкана. Если в современных США, пишет он, президент или губернаторы в случае стихийного бедствия немедленно объявляют режим ЧП и приходят на помощь людям, то 2000 лет назад император никак не реагировал на случившееся, пока беженцы сами не переселились.

Лишь после этого он выделил средства на строительство жилья в Неаполе и Поццуоли.

«Представленные доказательства позволяют ответить на вопросы, пережил ли кто-либо извержение Везувия и куда переселились эти люди, — подчеркнул Так. — Однако точное количество беженцев мы не узнаем никогда. Ответить на этот вопрос с какой-либо определенностью просто нереально».

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