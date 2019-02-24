Верховный шаман России прокомментировал жертвоприношение верблюдов

«Мне не сообщили, это инициатива шамана из Ангарска, Артура Цыбикова. Если бы мне об этом говорили, я бы запретил: у нас такого не было, и в древности никогда не было», — рассказал он.

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Кара-оол Допчун-оол пояснил, что шаманские традиции запрещают жертвоприношение верблюдов, а для тех, кто сделал это, есть статья в Уголовном кодексе.

«Статья есть у нас в России — жестокое обращение с животными… Сразу перед обрядом резать верблюда… это не шаманизм, это сатанизм», — резюмировал он.

22 февраля председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов допустил, что история с ритуальным убийством верблюдов может закончиться уголовным делом.