Какая рыба маскируется лучше всех (фото)
Чудеса камуфляжа.
Чудеса камуфляжа.
В заливе Петра Великого у берегов Приморского края живет рыба Paralichthys olivaceus, известная как ложный палтус. Оба ее глаза расположены с одной стороны, при этом рыба абсолютно слепа. Чтобы уберечься от хищников, ложный палтус развил способность буквально сливаться с морским песком.
Это семейство рыб, живущее в теплых водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов, умеет сливаться с водорослями или кораллами. Коренастые шарообразные рыбки — настоящие хищники. Камуфляж помогает им охотится на мелкую рыбешку.
Ablabys taenianotus не ищет укромные уголки, чтобы спрятаться. Рыбка просто плывет по течению. Ее тело в этот момент напоминает сухой лист, и хищники не обращают на нее внимания.
Рыбка Inimicus — мастер камуфляжа. Ученые нашли десять видов инимикусов. Они достигают в длину 25 см, имеют крупную голову и тело, покрытое чешуей лишь фрагментарно. Рыбки зарываются в песок или прячутся под камнем, становясь похожими на водоросли или кораллы, и оттуда нападают на добычу.
Рыба устрашающего вида с большой, широкой, плоской головой и кожей без чешуи зарывается в песок и там подстерегает добычу. Вырастает Lophius litulon до 150 см. В России увидеть красавца можно в заливе Петра Великого.
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