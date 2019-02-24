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17:53 (мск), источник: Mail.ru Новости

Какая рыба маскируется лучше всех (фото)

Чудеса камуфляжа.

Азиатский паралихт

В заливе Петра Великого у берегов Приморского края живет рыба Paralichthys olivaceus, известная как ложный палтус. Оба ее глаза расположены с одной стороны, при этом рыба абсолютно слепа. Чтобы уберечься от хищников, ложный палтус развил способность буквально сливаться с морским песком.

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Клоуновые

Это семейство рыб, живущее в теплых водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов, умеет сливаться с водорослями или кораллами. Коренастые шарообразные рыбки — настоящие хищники. Камуфляж помогает им охотится на мелкую рыбешку.

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Полосатый амблиапист

Ablabys taenianotus не ищет укромные уголки, чтобы спрятаться. Рыбка просто плывет по течению. Ее тело в этот момент напоминает сухой лист, и хищники не обращают на нее внимания.

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Рыба-гоблин

Рыбка Inimicus — мастер камуфляжа. Ученые нашли десять видов инимикусов. Они достигают в длину 25 см, имеют крупную голову и тело, покрытое чешуей лишь фрагментарно. Рыбки зарываются в песок или прячутся под камнем, становясь похожими на водоросли или кораллы, и оттуда нападают на добычу.

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Из-за угрожающего вида, колючек и нейротоксина, который выделятся из желез на спине, инимикуса прозвали рыбой-гоблином, упырем и дьявольской колючкой.

Дальневосточный морской черт

Рыба устрашающего вида с большой, широкой, плоской головой и кожей без чешуи зарывается в песок и там подстерегает добычу. Вырастает Lophius litulon до 150 см. В России увидеть красавца можно в заливе Петра Великого.

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