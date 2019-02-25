В Версальский дворец с опозданием на 350 лет доставят кусок мрамора

Источник: РИА Новости

Потерянный в XVII веке блок красного мрамора весом в три тонны нашли рабочие, добывающие песок и щебень в карьере в департаменте Од на юге страны. Французская ассоциация мраморщиков опознала в нем потерянный три с половиной века назад заказ и взялась доставить его. По какой причине мрамор не попал в Париж изначально, остается загадкой.

Этот процесс решили превратить в исторический и познавательный экскурс. Для доставки груза будут использоваться только доступные в конце XVII века технологии. Сначала блок отвезут на лошадиных подводах к Южному каналу, по которому он отправится к побережью Атлантического океана через юг Франции. Потом по воде блок доставят в Нормандию, и оттуда вверх по течению Сены его привезут в Париж.

В крупных городах по пути следования мраморного блока будут проводить костюмированные шоу и лекции о строительстве Версальского дворца и быте французов той эпохи. На все это, по оценкам специалистов, уйдет до пяти лет.