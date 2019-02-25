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00:19 (мск), источник: РИА Новости

В Версальский дворец с опозданием на 350 лет доставят кусок мрамора

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В 2024 году в Версальский дворец в Париж прибудет необычный груз — по Сене доставят блок красного мрамора, заказанный 350 лет назад, сообщает «Евро Пульс».

Источник: РИА Новости

Потерянный в XVII веке блок красного мрамора весом в три тонны нашли рабочие, добывающие песок и щебень в карьере в департаменте Од на юге страны. Французская ассоциация мраморщиков опознала в нем потерянный три с половиной века назад заказ и взялась доставить его. По какой причине мрамор не попал в Париж изначально, остается загадкой.

Этот процесс решили превратить в исторический и познавательный экскурс. Для доставки груза будут использоваться только доступные в конце XVII века технологии. Сначала блок отвезут на лошадиных подводах к Южному каналу, по которому он отправится к побережью Атлантического океана через юг Франции. Потом по воде блок доставят в Нормандию, и оттуда вверх по течению Сены его привезут в Париж.

В крупных городах по пути следования мраморного блока будут проводить костюмированные шоу и лекции о строительстве Версальского дворца и быте французов той эпохи. На все это, по оценкам специалистов, уйдет до пяти лет.

Изначально этот блок предназначался для отделки часовни при дворце, в ней предполагалось поставить 12 мраморных колонн. Но из-за того, что мрамор так и не прибыл, часовню отделали иначе.

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22 декабря 2018© Ньюстюб
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