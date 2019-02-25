Каким регионам в 2019 году грозит паводок?

Источник: РИА "Новости"

В этом году во многих российских регионах зима признана одной из самых теплых за всю историю наблюдений: например, в Приморском крае 18 февраля температура воздуха достигла предельно высоких показателей +4°С — предыдущий рекорд для этой даты был установлен в 1998 году. Февральская оттепель не заставила себя долго ждать и в столице: уже 17 февраля температура воздуха в Москве поднялась до +5°С, установив новый рекорд для этого региона. По мнению экспертов, в 2019 году россиянам стоит готовиться не только к ранней весне, но и к раннему паводку.

В каких регионах возможно раннее половодье?

Самое раннее половодье стоит ожидать жителям Северо-Кавказского округа, Калининградской области и южного Приморья. По предварительным прогнозам, в Европейской части России паводок, возможно, тоже будет ранним. В этой части страны скопились большие объемы снега, хотя часть из них и подтаяла во время февральской оттепели. Также большое количество снега сосредоточено вокруг Волго-Камского бассейна, однако эксперты особо отмечают, что эти реки являются регулируемыми и половодье на них контролируется «вручную».

В список особо «заснеженных» областей попали и Северный Урал, Ханты-Мансийский округ и Западная Сибирь, реки которой — Ангара, Енисей и их притоки — ожидают сильные паводки.

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Обо всем этом на пресс-конференции в «Российской газете» рассказали Вадим Никаноров, временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства водных ресурсов, Юрий Варакин, начальник Ситуационного центра Росгидрометцентра, и Андрей Макаров, руководитель Амурского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

Когда ждать точных прогнозов?

Стоит ли россиянам, а, в частности, жителям отдельных регионов, беспокоиться о половодье уже сейчас, АиФ.ru рассказала Марина Макарова, ведущий метеоролог Гидрометцентра России:

«Пока еще рано говорить о весне, сейчас у нас зима в разгаре. В средней полосе: и на севере, и на востоке, и за Уралом — март еще зимний месяц. Сейчас идет накопление снега, следят за тем, сколько воды в этом снеге содержится, какова его водность; отслеживается температурный режим и количество осадков.

В итоге все будет определяться этими характеристиками и осадками именно в период половодья: будут ли они усиливать паводки или все будет спокойно — то, что мы называем дружной или затяжной весной.

На данный момент вся информация крайне-крайне предварительная. Понятно, что на юге России паводки, как и весна, начнутся раньше, вскрытие рек, конечно, будет происходит с юга, но насколько быстро это будет развиваться в северном и в северо-восточном направлении, станет известно, в лучшем случае, в середине марта, когда будет представлен более точный прогноз по весеннему половодью".