Каким регионам в 2019 году грозит паводок?
В 2019 году вместе с ранней весной придет и раннее половодье, считают эксперты.
В 2019 году вместе с ранней весной придет и раннее половодье, считают эксперты.
В этом году во многих российских регионах зима признана одной из самых теплых за всю историю наблюдений: например, в Приморском крае 18 февраля температура воздуха достигла предельно высоких показателей +4°С — предыдущий рекорд для этой даты был установлен в 1998 году. Февральская оттепель не заставила себя долго ждать и в столице: уже 17 февраля температура воздуха в Москве поднялась до +5°С, установив новый рекорд для этого региона. По мнению экспертов, в 2019 году россиянам стоит готовиться не только к ранней весне, но и к раннему паводку.
Самое раннее половодье стоит ожидать жителям
Обо всем этом на
Стоит ли россиянам, а, в частности, жителям отдельных регионов, беспокоиться о половодье уже сейчас, АиФ.ru рассказала Марина Макарова, ведущий метеоролог Гидрометцентра России:
«Пока еще рано говорить о весне, сейчас у нас зима в разгаре. В средней полосе: и на севере, и на востоке, и за Уралом — март еще зимний месяц. Сейчас идет накопление снега, следят за тем, сколько воды в этом снеге содержится, какова его водность; отслеживается температурный режим и количество осадков.
В итоге все будет определяться этими характеристиками и осадками именно в период половодья: будут ли они усиливать паводки или все будет спокойно — то, что мы называем дружной или затяжной весной.
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