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08:50 (мск), источник: РИА Новости

В ГИБДД назвали сроки введения электронных водительских прав

ЖЕНЕВА, 25 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Электронные права могут появиться уже в 2020 году, рассказал в интервью РИА Новости начальник ГИБДД Михаил Черников.

Источник: РИА Новости

По его словам, через год можно будет не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля.

«Когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», — заявил он.

Как отметил Черников, нововведение поможет бороться с поддельными документами, а также со случаями использования одних прав похожими внешне водителями.

В декабре прошлого года источник в правительстве рассказал РИА Новости, что МВД хочет отказаться от идеи’вшивать" чипы в права и свидетельства о регистрации транспортных средств в пользу идеи оцифровки этих документов.

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07:42 (мск)© Ньюстюб
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