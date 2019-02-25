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09:32 (мск), источник: Ведомости

В Лос-Анджелесе назвали лауреатов «Оскар-2019»

В Лос-Анджелесе завершилась 91-я церемония вручения премии «Оскар», присуждаемая Американской академией кинематографических искусств и наук.

Источник: Reuters

Лучшей картиной стала «Зеленая книга» (Green Book) Питера Фарелли производства Entertainment One. Список номинантов и победителей опубликован на сайте премии.

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На «Оскар» в номинации лучший фильм также претендовали картины «Звезда родилась» (A Star Is Born) производства Warner Bros, «Черная пантера» (Black Panther) — Marvel/ Walt Disney, «Черный клановец» (BlacKkKlansman) — Universal, «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody) и «Фаворитка» (The Favourite) — 20th Century Fox, а также «Рома» (Roma) — Netflix, и «Власть» (Vice) — Entertainment One.

Обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль стал Рами Малек, сыгравший в фильме «Богемская рапсодия» режиссера Брайана Сингера. За эту статуэтку также боролись Кристиан Бейл (сыгравший в картине «Власть»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности») и Вигго Мортенсен («Зеленая книга»). Статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана получил Махершалла Али («Зеленая книга).

Исполнительницей лучшей женской роли была признана Оливия Колман, сыгравшая в «Фаворитке» Йоргоса Лантимоса. Ее соперницами были Леди Гага («Звезда родилась»), Гленн Клоуз («Жена»), Мелисса МакКартни («Сможете ли вы меня простить?») и Ялица Апарисио («Рома»). «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана получила Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»).

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Лучшим режиссером был признан Альфонсо Куарон за фильм «Рома», который также стал лучшей картиной на иностранном языке. Лучшим мультфильмом назван «Человек-паук: Через вселенные». «Оскара» в номинации лучший короткометражный фильм получила картина «Кожа». Лучшей песней киноакадемики признали «Shallow» Леди Гаги из саундтрека к фильму «Звезда родилась». Премию за лучший саундтрек получил Людвиг Йоранссон («Черная пантера»).

В этом году церемония вручения «Оскара» впервые за последние 30 лет проходила без ведущего. Президент ABC Entertainment (телекомпании ABC принадлежат права на прямую трансляцию церемонии) Кэри Бёрк поясняла, что это было решением продюсеров премии. В прошлом году киноакадемики обещали, что «Оскар-2019» не будет слишком затянут. А доверить объявление результатов премии кинозвездам, которые будут присутствовать на церемонии — «это лучший способ сократить церемонию до трех часов», уточнила Бёрк.

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