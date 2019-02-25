В Лос-Анджелесе назвали лауреатов «Оскар-2019»

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Лучшей картиной стала «Зеленая книга» (Green Book) Питера Фарелли производства Entertainment One. Список номинантов и победителей опубликован на сайте премии.

Обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль стал Рами Малек, сыгравший в фильме «Богемская рапсодия» режиссера Брайана Сингера. За эту статуэтку также боролись Кристиан Бейл (сыгравший в картине «Власть»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности») и Вигго Мортенсен («Зеленая книга»). Статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана получил Махершалла Али («Зеленая книга).

Исполнительницей лучшей женской роли была признана Оливия Колман, сыгравшая в «Фаворитке» Йоргоса Лантимоса. Ее соперницами были Леди Гага («Звезда родилась»), Гленн Клоуз («Жена»), Мелисса МакКартни («Сможете ли вы меня простить?») и Ялица Апарисио («Рома»). «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана получила Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»).

Лучшим режиссером был признан Альфонсо Куарон за фильм «Рома», который также стал лучшей картиной на иностранном языке. Лучшим мультфильмом назван «Человек-паук: Через вселенные». «Оскара» в номинации лучший короткометражный фильм получила картина «Кожа». Лучшей песней киноакадемики признали «Shallow» Леди Гаги из саундтрека к фильму «Звезда родилась». Премию за лучший саундтрек получил Людвиг Йоранссон («Черная пантера»).

В этом году церемония вручения «Оскара» впервые за последние 30 лет проходила без ведущего. Президент ABC Entertainment (телекомпании ABC принадлежат права на прямую трансляцию церемонии) Кэри Бёрк поясняла, что это было решением продюсеров премии. В прошлом году киноакадемики обещали, что «Оскар-2019» не будет слишком затянут. А доверить объявление результатов премии кинозвездам, которые будут присутствовать на церемонии — «это лучший способ сократить церемонию до трех часов», уточнила Бёрк.