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11:03 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, кто больше всего боится летать на самолете

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Десятая часть граждан развитых стран испытывает сильнейшие страхи, связанные с авиаперелетами. Это называют аэрофобией и лечат терапевтическими методами.

Источник: CC0/RyanMcGuire
О том, где граница между естественным волнением в дальнем путешествии и патологическим состоянием, а также о том, какая тут может быть профилактика, — в материале РИА Новости.

Потеря контроля

По статистике, почти 85 процентам авиапассажиров в самолете не по себе. И это нормально. Человек не может не опасаться непривычных внешних условий, которые он не в состоянии контролировать. Неприятно быть запертым в алюминиевой капсуле на высоте десять тысяч метров, когда за бортом минус пятьдесят пять и разреженная атмосфера.

Новость
Боюсь, боюсь: как справиться с фобией

Примерно у десяти процентов страх полета столь силен, что приводит к существенному снижению качества жизни. В таком случае говорят об аэрофобии.

Этому недугу подвержены представители обоих полов старше двадцати лет. Хотя аэрофобия известна с середины прошлого века — когда авиаперевозки стали массовыми, до сих пор не вполне ясно, как возникает это состояние и кто оказывается в группе риска.

Алкоголь против аэрофобии

При аэрофобии человек испытывает целый комплекс страхов, которые начинаются еще до посадки, в зале ожидания. Люди боятся замкнутого пространства, дискомфорта, плохого обслуживания на борту, некачественной еды, назойливых пассажиров, дебоширов, кричащих детей, потери багажа, задержки рейса, захвата самолета террористами и даже вреда экологии из-за работы двигателей.

Самый сильный страх, вплоть до панической атаки, возникает на борту, если самолет проходит зону турбулентности. Или же — в плохую погоду. У человека учащается сердцебиение, затруднено дыхание, выступает пот.

Зная о своих страхах, некоторые отказываются летать либо сводят число авиаперелетов к минимуму. Кто-то пытается отвлечься от мыслей о самолете, принимает успокоительные таблетки, употребляет алкоголь. Эти суррогатные методы не способны противостоять аэрофобии.

У страха глаза велики

Ученые из Лейденского университета (Нидерланды) отмечают, что страдающие аэрофобией выбирают типичную стратегию подавления страхов — сознательно избегают неприятных мыслей, ситуаций, где это состояние может возникнуть. Однако все это контрпродуктивно, считают исследователи. К такому выводу они пришли, наблюдая за участниками стандартного курса по избавлению от аэрофобии.

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Австралийские ученые уточняют, что аэрофобии присущ высокий уровень тревоги, несоразмерный реальной опасности полета. Человек завышает вероятность негативного сценария. Непосредственно же страх рождается в ответ на какой-то раздражитель: вид самолета, болтанка при турбулентности, плохая погода за бортом. Но почему аэрофобия закрепляется и чем поддерживается, пока не совсем ясно.

Специалисты из Швейцарии и Германии проанализировали много научных материалов по аэрофобии в попытке понять, как же она возникает, — результаты оказались противоречивыми. Поставили эксперимент: наблюдали за двумя группами пассажиров, одна страдала аэрофобией, вторая — нет. И не нашли существенных различий — обе группы одинаково испытывали различные страхи в полете.

Авторы работы предположили, что тревога у некоторых людей усиливается и перерастает в фобию из-за того, что накладываются другие стрессовые жизненные ситуации.

Сильно действуют сообщения об авиапроисшествиях в СМИ. После крушений всегда увеличивается число отказывающихся от полетов.

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Авиация — самый безопасный вид транспорта, не устают повторять исследователи. Самолеты позволяют путешествовать быстро, комфортно. Это подчас единственная возможность попасть в труднодоступные районы или доставить скоропортящиеся грузы. Развитие технологий сделало авиацию более экологичной.

Для устранения аэрофобии разработано множество методик. Самой эффективной считают когнитивно-поведенческую психотерапию. По разным оценкам, лечение помогает в 67−96 процентах случаев.

В последние годы хорошо себя зарекомендовали онлайн-программы и компьютерные симуляторы. Причем заниматься на них можно как под наблюдением врача, так и самостоятельно.

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