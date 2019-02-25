Почему мотыльки летят на свет?

Источник: РИА "Новости"

Отвечает Николай Паньков, профессор кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии ПГНИУ.

Наверняка каждый, кто видел, как теплой летней ночью вокруг костра вьется хоровод всевозможных букашек, задавался вопросом: почему они это делают? Ведь ночные насекомые на то и ночные, чтобы летать в темноте. Если бы они так любили свет, то летали бы днем. Парадокс природы.

На самом деле парадокса нет. Свет привлекает не только мотыльков, то есть насекомых из отряда чешуекрылых. Птицы также обескураженно мечутся огромными стаями возле маяков во время сезонных миграций. На свет плывут рыбы. Так, сайру вылавливают сетями, заманивая ее туда при помощи мощных прожекторов. Да и среди насекомых манящему действию света подвержены не только мотыльки. На него летят представители почти всех отрядов с самым разным образом жизни. В основном это сумеречные и ночные формы, но нередко вокруг фонаря вьются и типичные дневные виды.

Любовь к свету здесь ни при чем, и причин, заставляющих мотыльков лететь на яркую и горячую лампу или прямо в пламя костра, две.

Так, дневной мотылек мог устроиться неподалеку от лампочки еще с вечера, а ночью его кто-то потревожил или же он был разбужен ярким светом. Очнувшись ото сна, мотылек обнаруживает себя в окружении темноты, которую он воспринимает как замкнутое помещение.

Свет же, как справедливо отмечает известный энтомолог Георгий Мазохин-Поршняков, является универсальным индикатором открытого пространства. Вот и бросается испуганное насекомое к световому пятну, как к спасительному выходу.

Иное дело — ночные формы. На протяжении миллионов лет они использовали Луну для ориентации в пространстве. Замечено, что, если быстро двигаться по прямой, пейзажи вокруг так и мелькают, а луна перемещается как бы параллельно. Это происходит оттого, что расстояние до нее по сравнению с преодолеваемым человеком или, как в данном случае, насекомым огромно и направление к ней практически не меняется. Именно это и делает Луну прекрасным ориентиром: двигаясь под определенным углом к ночному светилу, выбранное направление сохраняется.