Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Внук погибшего в концлагере генерала Дмитрия Карбышева подал в СК заявление на шоу Comedy Woman за шутку о своем деде, сообщает РЕН ТВ.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Внук погибшего в концлагере генерала Дмитрия Карбышева подал в СК заявление на шоу Comedy Woman за шутку о своем деде, сообщает РЕН ТВ.
Дмитрий
Заявитель также приложил к документу результаты
Внимание к выступлению Comedy Woman привлек кинорежиссер Никита Михалков. В своей передаче «Бесогон» он возмутился шуткой о «замерзшем духе» советского генерала Дмитрия Карбышева, которая прозвучала в одном из номеров шоу в 2013 году.
Дмитрий Карбышев оказался в немецком плену в августе 1941 года. Генерал отказался сотрудничать с нацистами и погиб в концлагере 18 февраля 1945-го. Его и других узников вывели на плац и стали обливать холодной водой на морозе. Посмертно генералу Карбышеву присвоено звание Героя Советского Союза.