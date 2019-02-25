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13:29 (мск), источник: РИА Новости

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Внук погибшего в концлагере генерала Дмитрия Карбышева подал в СК заявление на шоу Comedy Woman за шутку о своем деде, сообщает РЕН ТВ.

Дмитрий Карбышев-младший потребовал возбудить уголовное дело в отношении авторов скетча. По его словам, прозвучавшие в выпуске шутки «направлены на реабилитацию нацизма» и оскорбляют память о Великой Отечественной войне.

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Заявитель также приложил к документу результаты психолого-лингвистической экспертизы, проведенной профессором Института изучения детства Виктором Слободчиковым и доцентом Российского православного университета имени Иоанна Богослова Надеждой Храмовой. В заключении экспертов выступление Comedy Woman приравнивается к «психологической диверсии», направленной на «разрушение в сознании российской молодежи традиционных ценностей».

Внимание к выступлению Comedy Woman привлек кинорежиссер Никита Михалков. В своей передаче «Бесогон» он возмутился шуткой о «замерзшем духе» советского генерала Дмитрия Карбышева, которая прозвучала в одном из номеров шоу в 2013 году.

Дмитрий Карбышев оказался в немецком плену в августе 1941 года. Генерал отказался сотрудничать с нацистами и погиб в концлагере 18 февраля 1945-го. Его и других узников вывели на плац и стали обливать холодной водой на морозе. Посмертно генералу Карбышеву присвоено звание Героя Советского Союза.

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