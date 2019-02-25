Фотограф снял удивительную симметрию Барселоны с воздуха
Город, в котором трудно заблудиться.
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Город, в котором трудно заблудиться.
Барселона известна не только архитектурными памятниками Гауди, но и симметричным расположением улиц и домов. Это и продемонстрировал венгерский фотограф Мартон Могероси, сняв один из самых популярных городов Испании с высоты птичьего полета.
Симметрия Барселоны стала основой работ Могероси: на фотографиях с дрона видна настоящая архитектурная гармония этого города.