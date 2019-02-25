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13:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Милонов назвал «бесовским заговором» претензии адвоката Шнурова

Депутат Виталий Милонов считает, что обращение адвоката Сергея Шнурова Константина Добрынина в Госдуму из-за высказываний о певце, является «бесовским заговором».

Источник: РИА "Новости"

«Что касается всех этих попыток меня как-то задеть и достать — уверен, что это настоящий бесовский заговор против меня, который они все сплели на ведьминой горбатой горе», — заявил господин Милонов (цитата по «РИА Новости»).

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Депутат также добавил, что он расстроился бы в том случае, если бы на него обиделись музыканты группы «Любэ», «Аквариум» или Егор Летов, но не господин Шнуров.

Напомним, речь идет об обращении адвоката к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой «публично и предметно» прокомментировать заявление депутата, что лидер группы «Ленинград» является «бесовским запевалой».

В своем заявлении депутат также утверждал, что лидер группы «Ленинград» «начинает морально легализовать пиво в нашем обществе». Кроме того, господин Милонов потребовал запретить песни Сергея Шнурова, «пропагандирующие алкоголь», и показать «истории, когда молодые люди, воодушевленные песнями группы “Ленинград”, спивались и умирали».

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