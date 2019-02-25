Милонов назвал «бесовским заговором» претензии адвоката Шнурова
Депутат Виталий Милонов считает, что обращение адвоката Сергея Шнурова Константина Добрынина в Госдуму
Депутат Виталий Милонов считает, что обращение адвоката Сергея Шнурова Константина Добрынина в Госдуму
«Что касается всех этих попыток меня
Депутат также добавил, что он расстроился бы в том случае, если бы на него обиделись музыканты группы «Любэ», «Аквариум» или Егор Летов, но не господин Шнуров.
Напомним, речь идет об обращении адвоката к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой «публично и предметно» прокомментировать заявление депутата, что лидер группы «Ленинград» является «бесовским запевалой».
В своем заявлении депутат также утверждал, что лидер группы «Ленинград» «начинает морально легализовать пиво в нашем обществе». Кроме того, господин Милонов потребовал запретить песни Сергея Шнурова, «пропагандирующие алкоголь», и показать «истории, когда молодые люди, воодушевленные песнями группы “Ленинград”, спивались и умирали».