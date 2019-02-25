Милонов назвал «бесовским заговором» претензии адвоката Шнурова

Источник: РИА "Новости"

«Что касается всех этих попыток меня как-то задеть и достать — уверен, что это настоящий бесовский заговор против меня, который они все сплели на ведьминой горбатой горе», — заявил господин Милонов (цитата по «РИА Новости»).

Новость Шнуров в стихах ответил на критику Милонова

Депутат также добавил, что он расстроился бы в том случае, если бы на него обиделись музыканты группы «Любэ», «Аквариум» или Егор Летов, но не господин Шнуров.

Напомним, речь идет об обращении адвоката к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой «публично и предметно» прокомментировать заявление депутата, что лидер группы «Ленинград» является «бесовским запевалой».