Кот, живший на два дома, «познакомил» своих хозяев

Ветеринар из Японии опубликовал в Twitter милую историю о своей дружбе с черно-белым котом, который периодически захаживал к нему во двор. Мужчина написал, что кот очень ему приглянулся, и он даже назвал его Куро-тяном.

Но однажды четырехлапый гость пришел с ошейником от блох, и тогда мужчина догадался, что кот — чей-то домашний питомец.

Японец решил передать привет настоящим хозяевам кота и заодно узнать немного о нем самом. Он прикрепил к ошейнику записку, в которой спросил имя питомца и сообщил, что тоже заботится о животном.

Через несколько дней он получил ответ и узнал, что кота зовут Дайзу. Владельцы животного также поблагодарили его за хорошее отношение к их любимцу.

Еще некоторое время кот продолжал приходить к своему новому другу, а затем пропал. И вот, спустя шесть лет, японец вспомнил об этой истории и рассказал о ней своим подписчикам в Twitter, приложив фото кота и тех самых записок.

Каково же было его удивление, когда спустя несколько дней в комментариях объявился настоящий владелец Дайзу.

Житель Японии под ником こんぼ написал, что черно-белый кот — его бывший питомец, и он действительно приносил с прогулки записку на ошейнике. К сожалению, Дайзу недавно умер.

Пользователей Сети эта история очень умилила, и в комментариях они начали делиться интересными историями из жизни своих котов, сопровождая их фотографиями.