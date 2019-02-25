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14:16 (мск), источник: РИА Новости

Серебряков объяснил свое высказывание о «разжигании конфликтов» Россией

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Актер Алексей Серебряков, комментируя собственное высказывание «разжигании конфликтов» Россией, заявил, что он патриот, активный пацифист и выступает против войны.

Источник: РИА Новости
Я патриот России ничуть не меньше, чем те, кто об этом орет. Поскольку я являюсь гражданином России, то у меня есть гражданская позиция, она связана с тем, что война — это тяжелейшая трагедия, сравнимая с планетарными катаклизмами. Так много страданий, болезней, и чтобы еще устраивать смертоубийство сознательное? Считаю, что человеческая жизнь бесценна, я активный пацифист и против войны.
Алексей Серебряков
народный артист России

Двадцать третьего февраля Алексей Серебряков, выступая в Лондоне, заявил, что Москва «разжигала конфликты» в Грузии, Чечне, Сирии, африканских республиках и на Украине. Какие именно африканские страны он подразумевает, артист не уточнил, как и не стал объяснять, в чем, по его мнению, виновата Россия.

Также актер обвинил правительство в «переписывании истории».

Это не первый случай, когда Серебряков выступает с антироссийскими высказываниями: ранее он заявил, что национальная идея страны заключается «в силе, наглости и хамстве».

Алексей Серебряков — народный артист России. Он снимался во многих фильмах, таких как «Девятая рота», «Обитаемый остров», «Груз 200», «Левиафан», а также в сериале «Бандитский Петербург».

В 2012 году семья актера эмигрировала в Канаду. Серебряков объяснил это неблагоприятной социальной обстановкой в России и «ростом нетерпимости».

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