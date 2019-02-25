Серебряков объяснил свое высказывание о «разжигании конфликтов» Россией

Я патриот России ничуть не меньше, чем те, кто об этом орет. Поскольку я являюсь гражданином России, то у меня есть гражданская позиция, она связана с тем, что война — это тяжелейшая трагедия, сравнимая с планетарными катаклизмами. Так много страданий, болезней, и чтобы еще устраивать смертоубийство сознательное? Считаю, что человеческая жизнь бесценна, я активный пацифист и против войны.

Алексей Серебряков народный артист России