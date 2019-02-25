Глава Росгидромета предупредил о риске выхода РФ из топ-10 по точности прогнозов

«Мы в ближайшие годы, если не будет кардинального изменения финансирования, будем опускаться сначала на девятое место, потом на десятое, на одиннадцатое», — сказал Яковенко в программе «Поздняков» на НТВ, интервью размещено на официальном сайте телеканала.

Он напомнил, что СССР входил в «первую тройку» в мире по качеству, точности и доведению прогнозов погоды.

По словам Яковенко, один из ключевых элементов качества прогноза — это плотность наблюдательной сети. Плотность, отметил глава Росгидромета , необходимо увеличить в РФ «как минимум в два с половиной — три раза, хотя бы до времен СССР».

Кроме того, Яковенко отметил, что необходимо запустить системы, которые анализируют параметры Мирового океана — плавающие буи с аналитической аппаратурой, которых у России сейчас нет, в отличие от других стран. Так, у США порядка 2,5 тыс. таких буев, стоимость каждого такого буя составляет от 1,5 до 3 млн долларов, отметил глава Росгидромета.

«Наша беда в том, что в 1980-е годы хороший технический прогресс в этой сфере закончился», — заявил Яковенко.

В РФ, продолжил он, отсутствует система попутного наблюдения за погодой на судах и самолетах — если в Европе комплексы наблюдения ставятся повсеместно на воздушные борта, то «у России их ноль». «Ни одна из наших авиакомпаний не желает вкладывать в каждое судно около 20−25 тысяч долларов для того, чтобы оснащать свои борты данным оборудованием», — сказал Яковенко.