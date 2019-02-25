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17:16 (мск), источник: Интерфакс

Глава Росгидромета предупредил о риске выхода РФ из топ-10 по точности прогнозов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — Глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что отсутствие достаточного финансирования на метеообеспечение в стране и ускоряющееся технологическое развитие в мире могут привести к тому, что Россия, некогда лидер в мире по точности и качеству прогнозов, может опуститься ниже десятого места.

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«Мы в ближайшие годы, если не будет кардинального изменения финансирования, будем опускаться сначала на девятое место, потом на десятое, на одиннадцатое», — сказал Яковенко в программе «Поздняков» на НТВ, интервью размещено на официальном сайте телеканала.

Он напомнил, что СССР входил в «первую тройку» в мире по качеству, точности и доведению прогнозов погоды.

По словам Яковенко, один из ключевых элементов качества прогноза — это плотность наблюдательной сети. Плотность, отметил глава Росгидромета, необходимо увеличить в РФ «как минимум в два с половиной — три раза, хотя бы до времен СССР».

Кроме того, Яковенко отметил, что необходимо запустить системы, которые анализируют параметры Мирового океана — плавающие буи с аналитической аппаратурой, которых у России сейчас нет, в отличие от других стран. Так, у США порядка 2,5 тыс. таких буев, стоимость каждого такого буя составляет от 1,5 до 3 млн долларов, отметил глава Росгидромета.

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«Наша беда в том, что в 1980-е годы хороший технический прогресс в этой сфере закончился», — заявил Яковенко.

В РФ, продолжил он, отсутствует система попутного наблюдения за погодой на судах и самолетах — если в Европе комплексы наблюдения ставятся повсеместно на воздушные борта, то «у России их ноль». «Ни одна из наших авиакомпаний не желает вкладывать в каждое судно около 20−25 тысяч долларов для того, чтобы оснащать свои борты данным оборудованием», — сказал Яковенко.

Он также упомянул о том, что группировка погодных спутников снизилась с 47 в советское время до трех спутников гидрометеорологического назначения и шести природноресурсных. «Так как нам это недостаточно, то у нас в работе 35 иностранных спутников», — уточнил руководитель Росгидромета.

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