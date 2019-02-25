New Horizons сделала самый резкий снимок Ультима Туле

Источник: NASA

Первоначально миссия New Horizons («Новые горизонты») должна была изучать Плутон и его спутник Харон. Космическую станцию запустили в 2006 году с мыса Канаверал. В 2015 году станция успешно долетела до Плутона и исследовала его. С начала 2019 года она изучает объекты пояса Койпера — региона Солнечной системы, который начинается за Нептуном и содержит большое количество малых небесных тел. Следующей целью миссии специалисты NASA назначили объект Ультима Туле (официальное название 2014 MU69) — крупный транснептуновый астероид, который находится на расстоянии около 6,5 млрд километров от Солнца. Межпланетная станция достигла его 1 января.

Перед сближением New Horizons точно навел камеры на Ультима Туле — так получились наиболее резкие из возможных снимков, которые станция когда-либо отправляли на Землю. В тот день станция находилась почти в 6,64 миллиардах километров от Земли. На этом расстоянии радиосигналы, распространяющиеся со скоростью света, достигают больших антенн Сети дальней космической связи NASA через шесть часов и девять минут после отправки.

Новые фотографии Ультима Туле сделаны камерой LORRI (Long-Range Reconnaissance Imager, «камера-разведчик дальнего действия»). Разрешение этого инструмента — 33 квадратных метра на пиксель. Комбинация высокого пространственного разрешения и удобного угла обзора позволила исследовать поверхность Ультима Туле. Итоговое изображение Ультима Туле было получено из девяти отдельных кадров.

Чтобы получить эти изображения, нам нужно было точно знать, где находились крошечные Ультима Туле и New Horizons, момент за моментом, когда они проходили друг мимо друга на скорости 51,5 тысяч километров в час в тусклом свете пояса Койпера, в полутора миллиардах километров от Плутона. Это наблюдение далось гораздо труднее, чем во время пролета мимо Плутона в 2015 году. Алан Стерн главный исследователь команды космической станции