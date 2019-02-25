Иностранцы о русских городах

Москва: метро

Источник: Моя Планета

Иностранцы едут в Москву, вооружившись стереотипами о страшных холодах круглый год, хмурых горожанах и изобилии воров. И очень удивляются, когда оказывается, что все не так. Особенно поражает метро — шумное, но красивое.

У нас был амбициозный план — посетить все или хотя бы больше половины станций знаменитого московского метро! Ориентироваться было очень просто — схема легко читается по цветовым указателям, поэтому незнание языка нам совсем не мешало. Несмотря на толпы людей, нас не покидало ощущение, что мы в музее, а не в общественном транспорте: повсюду мрамор и грандиозные люстры, мозаика, скульптуры! Разве что вход в метро практически ничего не стоит, в отличие от популярных музеев. Шэннон и Джеймс Фаррели США

Мы все время считали станции в уме, чтобы не пропустить нужную. Но все-таки однажды прокололись. Мой муж почему-то решил, что на конечных станциях поезд стоит дольше обычного, выпуская всех пассажиров. Я лишилась дара речи, когда увидела растерянное лицо супруга через закрытые двери отбывающего в депо вагона! Все обошлось, мужа я не потеряла, а он еще и приобрел отличную историю для ужина с друзьями!

Санкт-Петербург: белые ночи

Источник: Моя Планета

Явление, при котором солнце опускается за горизонт на такое короткое время, что вечерние сумерки плавно переходят в утро, есть и в Ханты-Мансийске, и в Стокгольме, собственно, везде в районе 50-х параллелей. Но только в Санкт-Петербурге белые ночи являются местной достопримечательностью, что немало удивляет иностранцев. Тем не менее они признают, что это и правда очень красиво.

В июне, когда наступают белые ночи, местные жители празднуют окончание ужасно холодной зимы. Я помню, как дочь хозяйки квартиры, в которой я жила, однажды сказала, что в этот период нет места, где она хотела бы быть, кроме Санкт-Петербурга. И я с ней согласна. Это действительно волшебное время! Люди выходят на улицу и проводят там ночи напролет. Линдси Комер США

Хочу для начала сказать, что Петербург — это теперь моя любовь. Пока я привыкаю, что в июне солнце тут едва ли не 24 часа. В одну из таких белых ночей я впервые попала на праздник! (Фестиваль «Алые паруса» — прим. авт.) Сейчас мы посмотрели салют! Это было что-то невообразимое. Такое зрелище можно сравнить в Китае разве что с международными фестивалями или же с Новым годом — но это всеобщие большие мероприятия, праздники! А здесь с таким размахом отмечают выпускной. У нас он проходит не так глобально, не так интересно, не так многолюдно. Здесь я вижу много гостей, много иностранцев — школьный выпускной можно сравнить с международным событием! Яша Гу Китай

Казань: незнание английского

Источник: Моя Планета

Чем меньше город, тем чаще приходится иностранцам прибегать к языку жестов. Если даже в Москве и Санкт-Петербурге не везде есть указатели на английском, что говорить о других городах России! Казань не исключение.

Куда не зайду — все по-русски. Практически никто не знает английского! В Москве и Питере такой проблемы никогда не возникало — люди спокойно реагировали на просьбу показать дорогу. В Казани же, когда я первый раз попытался заговорить на английском с женщиной лет сорока, она замахала руками и убежала от меня как от чумы, закричав «Я не знаю» по-английски. И это было самым странным. Теперь я знаю, что заговаривать на английском можно только с теми, кто помоложе. Сантьяго Карлиси Аргентина

Создалось впечатление, что казанцы вообще не знают английский язык. На второй день, например, я прогуливался по центральной улице, решил попробовать местную еду. Поздоровался с официанткой, она мне в ответ тоже «хэллоу». Меню на русском языке, но есть фотографии блюд. Я интересуюсь у девушки на английском: «А вот это с курицей или говядиной?» Она задумалась на секунду и выдает: «Да». Я впал в ступор, переспрашиваю, а мне в ответ улыбка во все 32 зуба и уже более уверенное: «Да, да!» Не стал ее больше пытать, выбрал самую красивую картинку. Кстати, оказалось очень вкусно. Жозе Луи Вишез Венгрия

В моем родном городе, если хочешь что-то узнать или уточнить, стараешься подойти к самым старшим. Я несколько раз пытался проделать это в Казани, но получал странную реакцию: мужчины смеялись, хлопали меня по плечу и уходили, а женщины махали руками и убегали, попискивая. Рахуль Шарма Индия

Кострома: деревянные дома без удобств

Источник: Моя Планета

Деревянные дома одновременно восхищают и пугают иностранцев. Восхищают, потому что напоминают им русскую сказку; пугают, потому что при ближайшем рассмотрении оказывается: надо обладать недюжинной силой воли, чтобы в них жить. Уличный туалет, отсутствие воды в доме, необходимость ждать, чтобы получить горячую печь… Нет, русские определенно сумасшедшие!

Днем дом напомнил мне сказку: деревянный, с резными ставнями и заснеженной крышей. Но ночь, проведенная в нем, оказалась кошмаром. Открыв скрипучую дверь, я почувствовала затхлый запах и увидела кучу дров. В доме было очень холодно, но я понимала, что сама в этом виновата. Утром меня спросили, насколько сильно надо протопить печь, я же ответила, что мне не надо тепла. После удушающей жары в отелях хотелось прохлады. Прохлады, но не холода, от которого стучат зубы! Но это было еще не все. В доме не было туалета и воды! Как можно пользоваться уличным туалетом, когда на улице -20 ℃?! Как умываться, чистить зубы, готовить чай или варить макароны без воды?! Потом я догадалась, что нужно принести тяжелые кувшины с водой в дом, вылить их в древний пластиковый дозатор над раковиной, и тогда случится волшебство. Вода пойдет из крана! Эту ночь я запомнила на всю жизнь… Автор блога peacetraveler22 США

Солигалич: советские артефакты

Источник: Моя Планета

До этого небольшого города Костромской области добираются далеко не все русские путешественники. Что уж говорить об иностранцах! А те, которые добираются, не перестают поражаться вещам, которые остались здесь со времен Советского Союза.

Когда я, объясняясь жестами, все же купила в местном магазине кое-какую еду и прошла на кассу, женщина, стоящая там, начала передвигать небольшие мячики. Я была в шоке! Подумала, что она пытается сыграть со мной в какую-то игру, и тоже сдвинула в сторону несколько мячиков. Но она почему-то разозлилась. Тогда я не поняла, почему. Я же хотела поддержать игру! Это уже потом мне объяснили, что это была не игра, а счеты. Их использовали в Советском Союзе и иногда используют в провинциальных магазинах до сих пор. Интересно. Разве использовать кассу не проще? Автор блога peacetraveler22 США

Сочи: пляж

Источник: Моя Планета

Наличие в России жаркой погоды летом для многих иностранцев уже приятная неожиданность. Когда же они приезжают на наши курорты, сюрпризы идут один за другим. Например, оказывается, чтобы перекусить, совершенно необязательно покидать пляж.

Зачем нужен постоянно орущий мужик? Он проходит по пляжу где-то раз в полчаса и кричит… Мне послышалось «ку-ку-ру-за!». И еще что-то… Чюрч… Дальше не запомнил. От его голоса многие вздрагивают, иногда люди к нему подходят и через какое-то время возвращаются на свои места. Спрашивал насчет этого человека у охранника, но в ответ он только рассмеялся и сказал: «Все гуд» Пабло Ринкон Мексика

Новосибирск: холод и тепло

Источник: Моя Планета

Пожалуй, для большинства иностранцев Россия ассоциируется с холодом, а Сибирь — с Арктикой. Они запасаются теплыми куртками, ботинками и все равно мерзнут. Им кажется, что спастись от жутких холодов невозможно! Можно только… привыкнуть. (Ранее мы рассказывали, что думают иностранцы о русской зиме и русском лете.).

Когда еще даже не планировал поездку в Сибирь, любил смотреть в Google картинки с Сибирью и Москвой. Мечтал о снеге. Хотел почувствовать на себе, что такое -35 ℃. Почувствовал — не могу дышать, не чувствую ушей (кстати, а вы знаете, почему глаза не мерзнут?). Интересно. Когда я впервые позвонил своим родным в Индию летом и сказал, что у меня включен вентилятор, они удивились: «Как?! Вентилятор?! Ты же в Сибири!» Вивек Джоши Индия