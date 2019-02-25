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15:14 (мск), источник: Фонтанка

«Уважаемый Анна Михайловна». Муниципалы в Пушкине поздравили пенсионерку с 850-м днем рождения и пожелали ей долголетия

Пожилая жительница Пушкинского района Петербурга получила от муниципальных депутатов открытку ко дню рождения. Под поздравительным текстом с «850-м юбилеем» подписались минимум трое из руководства округа.

Фото поздравительной открытки в группе города Пушкина «ВКонтакте» выложили родственники блокадницы. Текст начинается с обращения к Анне Михайловне как к «уважаемому». Из поздравления следует, что Пушкинский муниципальный совет поздравляет пенсионерку «сердечно». «850 лет — знаменательная веха в жизни человека», — справедливо подметили муниципалы и пожелали блокаднице в том числе долголетия.

Под текстом, судя по фото, подписались представители администрации МО, замглавы округа Александр Ратиев и помощник депутата, чья фамилия на фото оказалась обрезанной.

Автор поста в группе отметил, что на самом деле его бабушке исполнилось 80 лет.

Дозвониться до местной администрации и муниципального совета «Фонтанке» не удалось.

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